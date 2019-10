Les syndics en tournée pour vendre le Centre aquatique

Voilà plusieurs semaines qu’Anne-Christine Ganshof et Luc Maurer, respectivement syndics de Vufflens-le-Château et de Clarmont, ont pris leur bâton de pèlerin. Parcourant les différents Conseils du district de Morges, les deux membres du conseil d’administration du Centre aquatique régional (CARM) présentent le projet aux élus communaux et tentent de les convaincre de se lancer dans le grand bain.

Car si la réalisation passe par un signe fort du chef-lieu qui devra débourser 15 millions, la trentaine de Communes partenaires devront mettre la main à la poche pour le même montant. «Si nous voulons obtenir des équipements intéressants pour notre région, il n’y a qu’une seule solution, nous mettre ensemble!» déclare Anne-Christine Ganshof, qui a quitté précipitamment la séance de son propre Conseil pour venir à Tolochenaz lundi soir.

«Les inquiétudes liées aux tarifs reviennent souvent. On essaie de trouver une solution avec le futur exploitant»

Anne-Christine Ganshof, syndique de Vufflens- le-Château

«Pour prendre la température»

Dans la commune voisine de Morges minée ces dernières années par des dissensions politiques autour d’importants projets immobiliers, la réception du projet prend une ampleur particulière. Présent ce soir-là, le pointilleux président de la commission chargée d’étudier le préavis à Morges, Pierre Marc Burnand, ne s’y est pas trompé. «Je suis venu prendre la température», glisse en souriant l’élu libéral-radical assis au rang des observateurs.

Après un exposé d’une demi-heure sur l’historique du projet, ses grandes lignes ou encore son plan de financement, les conseillers tolochinois ont pu poser leurs questions cinquante minutes durant. Et, comme à Lonay deux semaines plus tôt, les interrogations sont nombreuses face à un Centre aquatique ambitieux. «Au début, on nous parlait d’un projet à 40 millions, maintenant c’est 65. Les coûts explosent, qu’est-ce qui nous garantit que ça ne va pas monter à 80 ou plus? Et si l’exploitant fait faillite?» demande Cyril Duc. «Les Communes hors Morges paient l’investissement de départ (ndlr: 787 743 francs pour Tolochenaz) et les frais d’entretien, mais on n’est impliqué nulle part ailleurs», assure la syndique de Vufflens-le-Château.

Pas assez accessible?

Une autre source de questionnements, sans doute la plus partagée à Tolochenaz: le tarif d’entrée. Il est jugé trop élevé pour rendre l’infrastructure accessible à tous: 7 francs pour les communes membres, 9 fr. 50 pour les autres. «La piscine va-t-elle garder son caractère populaire? Je n’en ai pas l’impression», confie Gérard Robin. «Actuellement, je n’ai pas la perception d’un sens aigu du service public chez l’exploitant», ironise quant à lui Jean-Claude Rochat.

«Les inquiétudes liées aux tarifs reviennent souvent lors de nos présentations. On essaie de trouver une solution avec le futur exploitant pour que les visiteurs qui ne souhaitent profiter que de l’espace extérieur paient moins cher», commente Anne-Christine Ganshof, aucunement découragée par le scepticisme de certains conseillers. Au sortir de la séance, deux camps semblent émerger. L’un «ne votera jamais en faveur de ce projet démesuré», tandis qu’un autre se réjouit «qu’un tel centre voie le jour, en particulier pour les écoles et les clubs».