Les tireurs morgiens dans le brouillard

Le sort des tireurs morgiens est un sujet sensible. Alors que le stand de tir du Boiron est condamné, les fines gâchettes de la région avancent en terre inconnue. Le fait que cette thématique se soit invitée à plusieurs reprises dans les débats du Conseil communal ces derniers mois prouve que le flou qui règne autour de ce dossier inquiète. Et ce n’est pas le dépôt, fin octobre, d’une pétition pour le maintien d’un stand de tir à Morges ou dans une commune limitrophe – munie de 370 signatures – qui semble apaiser ce climat. Lors de la séance du 6 novembre dernier, les élus ont abordé la question par deux fois. L’organe délibérant a dans un premier temps refusé de prendre en considération la motion de Steven Kubler et consorts, intitulée «Quel avenir pour les tireurs morgiens?». Elle demandait, entre autres, à la Municipalité d’étudier la faisabilité d’un stand de tir souterrain au Parc des Sports.

Bis repetita quelques minutes plus tard avec l’interpellation d’Alain Troger – «Le stand de tir pragmatique» – qui a suscité le débat. Pour le conseiller PLR, il est urgent de trouver une solution provisoire pour l’année 2020, quand les tireurs morgiens n’auront plus accès au stand du Boiron. La situation l’inquiète d’autant plus que l’année prochaine, le Tir Sportif Morgien est censé organiser le traditionnel Tir de la Tulipe dans le cadre de la 50e édition de la fête du même nom.

«Nous mettons plusieurs sociétés locales morgiennes dans une situation intenable»

Où? C’est là toute la question. Si la Municipalité a entrepris des démarches pour relocaliser ses tireurs du côté d’Échandens, aucune solution n’existe pour l’an prochain. Il sera tout simplement impossible d’organiser le Tir de la Tulipe au stand des Effoliez, un autre événement ayant lieu en même temps. «En raison de la volonté politique de fermer ce stand à l’été 2019 et de l’impossibilité de réaliser le transfert de l’activité de tir à minima au 1er semestre 2020, nous mettons plusieurs sociétés locales morgiennes dans une situation intenable et péjorons la belle visibilité du 50e anniversaire de la Tulipe à Morges», a regretté l’élu PLR.

Fort de ce constat, il a donc déposé une résolution demandant que l’exploitation du Stand du Boiron soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2020. Cette proposition, soutenue par une majorité de l’organe délibérant, n’est malgré tout pas contraignante pour la Municipalité. Reste que le conseiller communal y voit là «une solution pragmatique».

Quelle sera la position de l’Exécutif dans cette affaire? Anne-Catherine Aubert-Despland, municipale en charge du dossier, ne souhaite pas se prononcer pour l’instant. «Je n’en ai pas encore parlé avec mes collègues. Nous devons encore étudier la situation. À ce jour, ce qui est sûr, c’est que l’avenir des tireurs se dessine à Échandens. Un préavis allant dans ce sens sera d’ailleurs déposé d’ici à la fin de l’année.»

Lors de la prochaine séance, on devrait également connaître la position de la Municipalité relative à la demande de prolongation de l’exploitation du Boiron.