Les utilisateurs de la plage de Préverenges iront se parquer ailleurs

Bonne nouvelle pour les Préverengeois habitant le long de la route qui mène au bord du lac. Moins bonne pour les utilisateurs de la plage qui n’aiment pas marcher. Après plusieurs années de réflexion, les autorités communales semblent avoir trouvé une solution pour limiter les nuisances causées durant la saison estivale par le va-et-vient d’automobilistes à la recherche d’une place de parc la plus proche possible des grains de sable fin.

Cliquez pour agrandir

Aujourd’hui, les conducteurs traversent la zone résidentielle se situant entre la route cantonale et le Léman pour se garer sur un terrain qui contient environ 180 emplacements, mais n’est à l’origine pas destiné à recevoir des voitures. Une situation qui ne devrait plus durer très longtemps. La Municipalité a présenté jeudi soir son projet de parking du Mail. L’idée est de construire l’infrastructure juste en dessus de l’école, à quelque 300 mètres de l’eau. Une installation qui pourrait accueillir 30 véhicules à l’extérieur et une centaine en souterrain.

«On réduirait ainsi la pression sur le quartier résidentiel et le bord du lac tout en laissant la population profiter de cette plage, a expliqué le syndic Guy Delacrétaz. Avec la construction de ce parking à l’entrée de la commune, on inciterait un bon nombre de voitures à ne pas entrer sur notre territoire et c’est tout le village qui en bénéficierait.»

Le terrain qui sert actuellement de zone de stationnement aux baigneurs serait transformé en place de fête avec tout de même quelques espaces destinés aux automobiles. Restera à établir un plan afin d’empêcher les gens de venir d’abord voir s’il est possible de se garer sur une des trente places prévues dans cette zone avant de se rendre dans le futur parking. «Si le Conseil communal approuve cette réalisation, on aurait tout le temps pour réfléchir à des moyens d’interdire l’accès aux personnes non autorisées», assure le chef de l’Exécutif. (24 heures)