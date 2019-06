Les voyants sont au vert pour le chantier de Beausobre

C’est en quelque sorte le coup d’envoi de l’important chantier de Beausobre. Mercredi prochain, le Conseil communal devrait accorder 18,5 millions à l’Exécutif pour la construction d’un nouvel espace polyvalent sur le site. À lire le rapport, l’octroi de cet important crédit ne devrait être qu’une formalité: «La commission a été emballée par le projet architectural.» On y apprend également que les aspects financiers n’ont même pas fait l’objet d’un débat. En revanche, la création de nouveaux postes liés à l’exploitation future de l’infrastructure (notamment la conciergerie) a laissé la commission plus perplexe. Elle a ainsi demandé que ce point soit retiré du préavis afin que la Municipalité revienne sur ce sujet avec une proposition plus étayée.

Ce nouveau bâtiment – Beausobre V – prendra la relève des foyers actuels, vétustes et dont la capacité est aujourd’hui insuffisante. À la rentrée, le Conseil se prononcera sur la seconde partie des travaux: la reconstruction de l’administration du théâtre, la rénovation de son hall et de la salle de spectacle, l’agrandissement du Conservatoire de l’Ouest vaudois et donc la transformation des foyers en cantine scolaire. Le tout pour un coût de 18,9 millions. Ces interventions, qui devraient débuter à l’automne, ne seront pas sans conséquence sur l’utilisation du site, qui accueille de nombreuses manifestations. «Nous avons trouvé des solutions pour les maintenir, rassure Roxane Aybek, directrice du théâtre et responsable de la location du site.

Et la bonne nouvelle, c’est que des événements comme le Festival Salamandre, le Focus Day ou le Salon des thérapies naturelles ont décidé de rester et de s’adapter au chantier. Pour les rendez-vous plus ponctuels, des dates ont déjà pu être trouvées.» Quant au Festival Morges-sous-Rire, son organisation est garantie pour l’an prochain. «Mais il aura sans doute lieu début avril avec une formule allégée, sans le Chapiteau.» (24 heures)