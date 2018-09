Leur projet de caserne tombé à l'eau, les pompiers cherchent un abri

«C’est un véritable coup de massue», s’exclame Robin Baudraz. Comme ses collègues pompiers, le chargé de communication du Service Défense Incendie et Secours (SDIS) Région Venoge a assisté mardi soir avec déception au choix du Conseil communal d’Éclépens de ne pas bâtir des locaux destinés aux combattants du feu. Le projet, qui comprenait également la construction d’une voirie et d’un abri PCi pour un montant total de 4,8 millions de francs, a été balayé par 32 non contre 2 oui et 2 abstentions. «Le risque financier trop élevé ainsi que le site retenu au centre du village ont poussé les élus à refuser le préavis», résume Albert Dutoit, membre de l’organe délibérant et de la Commission des finances, qui s’est aussi prononcée négativement.

«La balle est désormais dans le camp des autorités»

Conséquence: l’avenir de l’organe d’intervention qui assure la sécurité dans les communes de La Sarraz, d’Orny, de Pompaples et d’Éclépens est menacé. Et pour cause! Les pompiers devront quitter fin 2019 le bâtiment qu’ils occupent actuellement sur le territoire sarrazin, car les locaux, plus adaptés aux besoins du SDIS, vont être utilisés pour permettre un agrandissement de la voirie. «Nous comptions énormément sur le projet de caserne d’Éclépens parce qu’il n’existe aujourd’hui pas de plan B, révèle Robin Baudraz. La balle est désormais dans le camp des autorités, et si aucune solution n’est trouvée d’ici un peu plus d’une année le site sera tout simplement fermé.»

Dès lors, c’est l’organe d’intervention de Penthalaz qui serait amené à couvrir les quatre communes concernées. «Le standard de sécurité cantonal, qui prévoit que l’on soit en mesure d’engager nos moyens dans un délai de 20 à 23 minutes, serait toujours respecté, précise le chargé de communication. Néanmoins, il y aurait un impact certain pour la population puisque les premières minutes sont cruciales lors d’un sinistre et que les pompiers ne connaîtraient probablement pas aussi bien les villages qu’actuellement.»

«Les conseillers communaux ont fait preuve d’égoïsme»

Malgré l’immense déception, l’état-major du SDIS Région Venoge dit prendre acte de la décision du Conseil communal d’Éclépens et la respecter. Tout comme la Municipalité, bien qu’elle ait de la peine à la comprendre. «Les conseillers communaux ont fait preuve d’égoïsme. Le projet était bien ficelé, mais on a senti depuis le début un mouvement à son encontre dans le village», déclare le syndic d’Éclépens, Claude Dutoit.

«On a l’impression que le Conseil communal estime que les pompiers ne sont pas nécessaires, renchérit le municipal en charge du dossier, Pascal Guinnard. Beaucoup ont brandi l’argument des dérangements engendrés par les activités des soldats du feu. C’est étonnant qu’on puisse parler de nuisances quand on évoque l’engagement de volontaires qui assurent la sécurité de leurs concitoyens. Notre rôle en tant qu’autorité est de leur mettre à disposition les moyens adéquats.»

S’il a été envisagé, durant la séance du Conseil communal, de retoquer le projet pour en présenter une variante, il semble improbable que l’Exécutif se lance dans un tel exercice comme l’indique le syndic: «Nous acceptons cet échec et abandonnons cette réalisation.» (24 heures)