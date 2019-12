Lully assume et valide le Centre aquatique

Trente-six pour, 28 contre et 3 abstentions. L’enthousiasme est mitigé, mais le préavis municipal sur le Centre aquatique a passé la rampe lundi soir à Lully. Un moment important pour toute une région puisque la Commune était la première des 34 partenaires du projet à se prononcer. «Je me trouve un peu comme Winkelried qui doit partir au combat, a imagé Jean-François Rubin, conseiller. On peut voter pour, contre, ou estimer que les personnes prioritaires pour donner leur avis sont celles qui doivent financer 50% du projet, soit la Commune de Morges. Par conséquent, se dire que cette votation est prématurée et voter blanc.»

«Vous connaissez le projet depuis plus d’un an. Voter en premier ou en dernier ne changera pas grand-chose»

Si de nombreuses localités ont exprimé la volonté d’attendre sur le chef-lieu avant de se prononcer, Mark Winges, syndic de Lully, et sa Municipalité n’ont pas vu les choses de la même façon. «Vous connaissez le projet depuis plus d’un an et vous avez toutes les informations, a rappelé le chef de l’Exécutif. Voter en premier ou en dernier ne changera pas grand-chose.»

Les conseillers ont donc pris leurs responsabilités — à bulletins secrets — et accepté d’octroyer un crédit maximum de 321712 francs à Centre aquatique Région Morges SA à titre de contribution aux coûts de réalisation. Pour les frais d’exploitation, les membres de l’organe délibérant ont accepté de porter au budget annuel durant 30 ans un montant de maximum 4143 francs.

Cette première séance a donné un bon avant-goût des différentes discussions qui seront sans aucun doute menées dans les autres Conseils des communes concernées. «Deux visions s’opposent, ont relevé les membres de la commission ad hoc, chargée d’étudier le préavis. Il y a d’abord le projet tel quel, bien ficelé, esthétiquement irréprochable et répondant à une demande grandissante de toute une région.» Avant d’expliquer la seconde vision, sous forme de questions: «Avons-nous encore le droit, étant conscients du changement climatique, de construire un centre pareil, très gourmand en énergie ainsi qu’en énergie grise?» Écologie contre besoins d’infrastructures; la commission ne s’est finalement pas prononcée, laissant à chaque conseiller le libre choix de voter comme il le souhaitait.

Bien que serrée, cette première votation est un signal positif pour le projet devisé à 65 millions. Le syndic a toutefois tenu à repréciser les choses: «Il y a deux conditions à remplir pour que la construction du Centre aquatique démarre. Tout d’abord, Morges doit accepter de financer sa part, soit 15 millions. Et les communes restantes doivent, ensemble, également réunir cette somme. Sans cela, le projet tombera à l’eau.»