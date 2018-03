Masseur accusé d’avoir profité de sa patiente

La chaise est restée désespérément vide mardi matin au Tribunal correctionnel de La Côte, à Nyon. L’accusé, un masseur ayurvédique d’origine mauricienne, ne s’est pas présenté devant son accusatrice très éprouvée émotionnellement. L’homme de 50 ans comparaissait pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur sa patiente alors en état de faiblesse.

La victime a consulté le thérapeute installé à La Côte pour soigner ce qui ressemblait à un burn-out. L’accusé lui prodiguait des massages sur tout le corps. Au fil des séances, il serait devenu de plus en plus familier avec la jeune femme, qu’il appelait «mon petit trésor» ou «ma petite sirène». Bien qu’elle eût conscience de l’inconvenance de son masseur, la plaignante était sous l’emprise du quinquagénaire, qu’elle considérait «un peu comme un marabout».

Ayant établi un lien de confiance, le thérapeute aurait fini par glisser à une reprise sa main sous la culotte de sa patiente, incapable de protester. Il lui aurait ensuite pratiqué un cunnilingus avant de frotter son sexe en érection contre celui de sa victime, qui est alors sortie de son état second pour résister à son agresseur. L’accusé conteste les faits. En 2009, le masseur avait été jugé coupable d’avoir tripoté deux clientes mineures et condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il a continué à pratiquer jusqu’à la nouvelle plainte déposée en janvier 2015. Il a alors été retiré de la liste des thérapeutes remboursés par les caisses maladie et il a fermé son cabinet. Il y a une année, il s’est retrouvé sans revenu et il est rentré à Maurice avec sa femme. Il y vivrait chichement et n’aurait pas réussi à économiser assez d’argent pour se payer un billet d’avion pour être présent au tribunal. La Cour fixera une nouvelle audience en espérant que l’accusé réussisse à faire le voyage. (24 heures)