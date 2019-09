Mauvaise nouvelle pour les salariés d'Avaloq Nyon

Avaloq, active dans l’outsourcing bancaire, prévoit de nouveau de supprimer des emplois sur son site de Nyon. L’entreprise suisse annonce qu’à l’avenir les opérations bancaires seront traitées depuis Bioggio, au Tessin, et Adliswil, à Zurich. Cette mauvaise nouvelle pour les salariés, qui touche 31 postes de travail, a été révélée par «ICTjournal», média spécialisé dans les technologies. Le personnel n’est pas satisfait de la teneur des négociations en cours.

Responsable de la communication du groupe Avaloq, Andreas Petrosino explique que cette décision a été prise dans le but de renforcer l’efficacité et la stratégie clients de l’équipe chargée des opérations bancaires. En 2017, Avaloq avait déjà licencié 37 collaborateurs, notamment à Nyon, en raison de la perte de clients importants. «Sur les 31 postes liés aux opérations bancaires de Nyon, dix seraient transférés à Bioggio ou Adliswil, et tous les membres de l’équipe peuvent y postuler, précise Andreas Petrosino. Avaloq s’engage à gérer la transition de manière responsable et à mettre en œuvre un plan social.» Le processus de consultation de la commission du personnel a été engagé. Tobias Unger, CEO du centre de services suisse d’Avaloq, a déclaré: «Nous gérerons la situation de manière responsable, conformément aux attentes de nos employés.»

Mais un salarié menacé de licenciement estime que le plan social ne leur donne que le «minimum du minimum». «C’est une négociation unilatérale. Toutes nos propositions ont été balayées, dénonce-t-il. La plupart des employés, résidents à La Côte, se voient mal déménager au Tessin ou à Zurich sans assurance de pouvoir y rester de façon pérenne.» Les équipes responsables de la gestion des clients demeureront pour l’instant sur le site de Nyon, mais seront appelées à intégrer à moyen terme un nouveau site, plus proche de Genève.