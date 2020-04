Mesures de soutien aux commerces et entreprises

Pour compléter les annonces du Conseil fédéral et du Conseil d’État vaudois, la Municipalité de Nyon a mis en place trois mesures de soutien à l’économie locale.

Tout d’abord, elle lance le microsite nyon-eco.ch. Développée par l’administration, la plateforme permet aux entreprises, indépendants et commerçants nyonnais de savoir à quelles aides fédérales et cantonales ils peuvent prétendre. Elle leur propose également de les accompagner dans leurs démarches, le cas échéant. Ce microsite sera mis à jour régulièrement en fonction de l’évolution des mesures sanitaires et de soutien à l’économie.

Ensuite, afin de permettre aux producteurs locaux de vendre leurs fruits et légumes malgré la fermeture des marchés alimentaires, la Municipalité les autorise à tenir un stand à tour de rôle, de 8h à 14h, du lundi au samedi, à la place Bel-Air. Les marchands opéreront ce tournus dès ce mercredi 22 avril. Des mesures seront mises en place afin de respecter strictement les règles sanitaires et les distances.

Enfin, la Municipalité a décidé de participer financièrement à la plateforme soutien-aux-commercants-lacote.ch, qui donne la possibilité aux consommateurs d’acheter des bons d’achat pour un usage futur auprès de commerçants et de petites entreprises de la région. Ainsi, pour chaque bon à faire valoir dans un établissement nyonnais, la Ville de Nyon octroie un rabais de 10% à l’acheteur et verse 10% supplémentaires en faveur du commerçant.