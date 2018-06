Mise à mal par les attaques, la Grande Table a survécu

Absence de contrôle, week-ends à l’étranger, gratifications de fin d’année… la Commission consultative Suisses-Étrangers de Morges ainsi que son ancien président Yves Paccaud ont été sous le feu des critiques du PLR en 2017.

Une «affaire» lancée à l’époque par le conseiller communal Pierre Marc Burnand qui dénonçait une mauvaise gestion de cet organe placé sous la responsabilité d’un municipal, mais évoluant en marge des autorités. Écœurés par les attaques, une bonne partie de ses membres bénévoles avaient finalement donné leur démission.

Il y avait donc de quoi se poser des questions quant à la tenue des manifestations gérées par cette commission. À commencer par la fameuse Grande Table, le rendez-vous biennal des cuisines du monde dans la Grand-Rue. Mais que les gastronomes se rassurent, l’événement a bien survécu. Il aura lieu dimanche 10 juin entre 9 h et 18 h. «Comme dans toute organisation, des personnes partent et d’autres arrivent, commente la municipale Sylvie Podio, désormais à la tête de la commission. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi on discute encore de cette affaire. Cette dernière est close.»

Une opinion qui ne semble pas vraiment partagée par Pierre Marc Burnand. «Je vais revenir à la charge lors de la prochaine séance du Conseil communal, assure le membre du PLR. J’estime que certaines questions restent en suspens.» En attendant, l’élu ira-t-il dimanche déguster un ceviche péruvien ou jerk chicken made in Jamaïque? «Je n’ai rien contre cette manifestation, indique-t-il. Ni d’ailleurs contre les bénévoles qui participent à son organisation et qui se sont sentis visés par mes critiques. Ces derniers ont bénéficié du mode de fonctionnement de la commission, mais ils ne sont pas responsables.»

La Grande Table dimanche 10 juin de 9 h à 18 h à la Grand-Rue (24 heures)