Moment crucial pour la fusion à 6. Cap sur Hautemorges?

Après de longs mois de réflexion et d’étude, place au vote! Les Conseils communaux et généraux des villages d’Apples, de Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery sont en effet appelés, lundi soir 28 mai, à se prononcer sur la convention de fusion censée les marier. Une première étape importante en vue de la naissance d’une nouvelle entité: Hautemorges. «Nous sommes optimistes et confiants, précise François Delay, syndic de Cottens et président du comité de pilotage du projet de fusion. Il y a évidemment un risque qu’une commune rejette ce préavis, mais on ne le ressent pas pour le moment. Je pense d’ailleurs que de nombreux citoyens ne comprendraient pas, car toutes les municipalités ont validé la convention.»

Nom de la future commune, taux d’imposition, armoiries ou encore répartition des autorités politiques: autant d’éléments qui figurent dans la convention sur laquelle les organes délibérants sont appelés à se prononcer. «Depuis plusieurs mois, un énorme boulot a été réalisé, juge Yann Caloz, citoyen de Pampigny et membre du groupe de travail qui s’est concentré sur les finances. C’était vraiment intéressant et constructif. Et puis nous avons appris à connaître des habitants des autres villages et des liens se sont tissés. Mais, surtout, ce qui m’a le plus frappé, c’est que nous ne sommes pas si différents que ça. On est tous dans le même bateau.»

Le débat reste à faire

Ce qui étonne toutefois, c’est que le sujet n’alimente pas les discussions en dehors des séances d’information organisées. «Certains ont sans doute déjà un avis, mais ils attendent que les conseils se soient positionnés pour s’exprimer», estime François Delay, que l’on sent tout de même tendu à l’approche de cette première échéance.

Même son de cloche chez Yann Caloz: «Je pense simplement que le débat démocratique n’a pas vraiment débuté et qu’il doit encore avoir lieu. Il le sera après le vote des Conseils. Même si le travail de préparation a été bien fait, cela reste encore éloigné dans la tête des gens, et la majorité d’entre eux n’est peut-être pas encore entrée de plain-pied dans le projet. Et puis j’ai quand même le sentiment que pas mal de monde ne se sent pas forcément concerné par le sujet ou est plus occupé par les tâches du quotidien.»

«Ce serait vraiment dommage de s’arrêter là»

On l’aura compris, le Pampignolais a un avis plutôt positif sur ce projet d’union. Mais redoute-t-il que ce dernier soit enterré lundi déjà par l’un des conseils? «Non, car il s’agirait d’une décision démocratique. En revanche, ce serait vraiment dommage de s’arrêter là, vu tout le travail de préparation et de réflexion qui a été fourni. Qu’on soit pour ou contre, j’estime qu’on doit laisser la population s’exprimer sur un sujet aussi important pour l’avenir de nos villages et de notre région.»

Lundi soir, les six villages auront donc la lourde tâche de tous s’accorder, au risque de voir le dossier capoter. Les conseillers ne pourront cependant pas modifier le contenu de la convention, même d’une virgule, puisque le texte doit rester identique pour tous. Et afin d’éviter toute influence, les résultats ne seront divulgués qu’au moment où toutes les communes auront voté. En cas de résultat favorable, c’est alors à la population que reviendrait le droit de décider du sort de cette fusion, ultime étape à accomplir au cours de ce long processus. (24 heures)