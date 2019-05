Morges augmentera drastiquement son offre d’accueil de jour dès la rentrée 2020

«C’est un signal fort que nous envoyons aux parents morgiens», affirme la municipale Sylvie Podio. Jeudi, les autorités ont annoncé la création de 183 places d’accueil parascolaire d’ici à 2030, ce qui correspondra à un taux de couverture de 25%. Traduction: sur 100 enfants concernés, 25 auront une place assurée, contre 11 aujour­d’hui. «Précisons qu’une place est souvent occupée par deux individus, car rares sont ceux qui fréquentent une structure tous les jours», déclare Sylvie Podio. Et de poursuivre: «Pour définir cet objectif de 25%, nous nous sommes basés sur une étude qui situe le taux idéal de couverture entre 34 et 37%. Nous n’atteignons certes pas un chiffre aussi élevé, mais l’augmentation est tout de même conséquente et nous permet de rattraper notre retard.»

Hasard du calendrier, l’annonce des autorités est tombée le même jour que la publication d’une étude de Pro Familia préconisant une augmentation de 30% de l’offre de places en crèche. Et ce dans le but de faire passer le taux d’activité moyen des femmes de 61% à 72%. Mais revenons aux affaires morgiennes. Dès la rentrée 2020, 96 élèves supplémentaires pourront être pris en charge en dehors du temps d’enseignement. 36 d’entre eux seront accueillis du côté de la Gracieuse, tandis qu’une structure de 60 places ainsi qu’un réfectoire s’installeront au rez-de-chaussée de la future école Jacques-Dubochet, prévue dans le quartier de la gare.

Dans un second temps, lors de la réalisation des équipements de «Prairie-Nord», 87 unités et une cantine seront également créées, ce qui permettra la réaffectation du restaurant de la patinoire, où les repas sont servis aujourd’hui.

Voilà qui devrait faire des heureux, puisque environ 120 petits Morgiens figurent actuellement sur la liste d’attente pour une place. «Ce nombre fluctue chaque année, précise la municipale responsable de la Cohésion sociale et du Logement. C’est d’ailleurs toujours difficile de faire une évaluation, car certains enfants sont reçus deux jours par semaine alors que les parents aimeraient le double.»

Cette amélioration de l’offre parascolaire s’accompagnera d’une légère augmentation de la capacité d’accueil des bambins n’ayant pas atteint l’âge d’entrer à l’école. Ainsi que d’une réorganisation géographique. Pour libérer de l’espace aux plus grands du côté de la Gracieuse, 36 des 107 places occupées actuellement par les tout-petits seront transférées dans la future crèche de Morges Gare-Sud. Cette dernière pourra recevoir 44 enfants âgés de 4 mois à 4 ans. (24 heures)