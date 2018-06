Morges envisage un jumelage avec une ville japonaise

La Coquette séduit jusqu’à l’autre bout du monde. Dans le cadre d’un projet développé par le gouvernement japonais en vue des Jeux olympiques de Tokyo 2020, trois communes nipponnes ont émis le souhait d’être villes partenaires de la Suisse. Le but de ce programme, intitulé Villes Hôtes, est de permettre à d’autres entités que la capitale de s’inscrire dans la dynamique des Jeux et de nouer des contacts internationaux.

Ainsi, Oyamazaki, petite cité située près de Kyoto, a flashé sur Morges. «Nos villes ont beaucoup de similitudes, comme le nombre d’habitants, la taille ou la proximité avec une agglomération, explique le syndic, Vincent Jaques. Mais surtout, nous possédons les deux un club d’escrime. Étant donné que les autorités d’Oyamazaki souhaitent accueillir un camp d’entraînement de l’équipe suisse de la discipline, elles ont pris contact avec nous.»

Tout d’abord via les réseaux sociaux. «Comme quoi, ils ont parfois du bon», sourit le syndic. Après plusieurs échanges, une visite officielle de courtoisie a eu lieu les 13 et 14 avril dernier. Le maire d’Oyamazaki, Keiichi Yamamoto, accompagné de son attaché, a rencontré son homologue Vincent Jaques. La délégation a notamment pu découvrir les fameuses tulipes du parc de l’Indépendance et les grands crus de la région au salon des vins Divinum. «Nous avons beaucoup discuté de nos différentes cultures grâce à la présence d’un interprète, explique le chef de l’Exécutif. Nos invités ont été fascinés par le côté historique de Morges, en particulier les bâtiments anciens de la vieille ville. Ils ont également eu l’occasion de visiter le club d’escrime. Des liens fraternels sont nés entre nous.»

Le contact semble avoir si bien passé qu’un jumelage entre les deux villes est envisagé. Après Vertou en France ou Rochefort en Belgique, Morges nouerait donc une relation amicale avec l’Empire du Soleil levant. «Un partenariat est possible et pourrait être favorable à la promotion sportive, culturelle, économique et touristique de nos communes, tout en renforçant la visibilité sur le plan international», indique Vincent Jaques. Avec une nuance tout de même. Selon le syndic, il paraît difficile d’associer toute la population à une telle démarche, car la langue et la distance constituent un frein: «Pour être durables, nos liens d’amitié devront s’appuyer sur la société civile. Dans ce cas, les clubs d’escrime.»

En attendant la suite, les réflexions vont se poursuivre au sein des deux localités. «Restent les questions de fond, qui ont commencé à être abordées et qui doivent être approfondies: quelles sont les volontés réciproques, avec quelle intensité souhaite-t-on s’engager, comment et dans quel calendrier», s’interroge Vincent Jaques. Le désir de rapprochement semble en tout cas bel et bien réel, une visite de la commune d’Oyamazaki par une délégation morgienne étant envisagée à l’agenda municipal au printemps 2019. (24 heures)