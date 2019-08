«Napo» ne compte pas ses heures à surveiller le Léman

À Morges depuis 1886

La Société internationale de sauvetage du Léman (SISL) compte 34 sections autour du lac, dont 19 en Suisse. Celle de Morges existe depuis 1886 et compte 105 membres, dont 50 sont actifs. Tous sont bénévoles et s’engagent à faire au moins cinq week-ends de garde entre Pâques et le mois d’octobre.



De plus, 19 d’entre eux sont disponibles sur alarme vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. «Toutes les interventions sont gratuites, explique Philippe Bonzon, président de l’association morgienne. On fonctionne aux dons et aux subventions communales et cantonales.» Des manifestations sont organisées, à l’image de la Fête du port, les 9 et 10 août.



Pour autant, les jeunes bénévoles manquent pour assurer la relève. «On lance l’appel à tous ceux qui veulent venir apprendre avec «Napo», ajoute le président en souriant. Quant à la formation de sauveteur, elle s’effectue grâce à l’encadrement d’une vigie, composée de dix à quinze personnes.