Nouvelle mouture pour le quartier de Clémenty à Nyon

En gestation depuis 2005, le futur quartier de Clémenty a connu bien des aléas. Cette grande parcelle située à l’ouest de Nyon doit accueillir six immeubles pour loger environ 300 habitants et quelques activités. De vocation résidentielle, sa densité a été augmentée après de longues négociations avec les promoteurs pour satisfaire aux exigences de la Ville de Nyon, qui a obtenu 20% de logements d’utilité publique à loyers plafonnés pendant dix ans.

Le volume des bâtiments, en gradation depuis la route de Clémenty, a fait monter les voisins au créneau, inquiets du trafic supplémentaire que générera ce quartier sur une artère déjà bloquée aux heures de pointe. Les habitants d’un grand immeuble situé en contrebas de cette parcelle ont mis en cause la hauteur d’un bâtiment qui allait plonger le leur dans l’ombre.

Le Conseil communal avait approuvé ce plan partiel d’affectation en juin 2016, mais les voisins ont recouru au Tribunal cantonal. En octobre 2018, la Cour de droit administratif et public leur donnait raison, estimant que les élus s’étaient prononcés sans avoir tous les éléments en main, notamment une deuxième étude de trafic réalisée suite à une pétition des voisins, qui indiquait un impact négatif sur les axes existants.

«Ce quartier ne générera qu’une charge supplémentaire de 5% dans le trafic»

Résultat, la Commune a dû revoir sa copie, qu’elle a présentée mardi soir à la population. Le parti urbanistique n’ayant pas été remis en cause par la Cour, la Ville n’a changé que les points litigieux. Le bâtiment qui porte de l’ombre aux voisins est ainsi réduit d’un étage, afin de garantir une durée d’ensoleillement fixée par la CDAP. «Ce volume est compensé par une construction plus large à sa base», explique Bernard Woeffray, chef de l’Urbanisme. Quant à la mobilité, une nouvelle étude sur le trafic démontre, selon le municipal Maurice Gay, que le quartier ne générera qu’une charge supplémentaire de 5% et qu’elle ne bloquera pas le réseau.

À entendre les voisins, qui regrettaient le manque de dialogue dans ce dossier, il faut s’attendre à de nouvelles oppositions à l’issue de l’enquête publique qui démarre le 16 novembre.