Nyon: au Cossy, la chasse à la place de parc est ouverte

L’espace, goudronné, est tentant pour les automobilistes en quête d’une place de parc vers la nouvelle piscine couverte du Cossy, à Nyon. Il se trouve dans le quartier de la Petite Prairie, côté Jura de l’immense complexe scolaire et sportif inauguré l’été dernier. Le stationnement est interdit sur ce petit square à l’entrée du parc public.

«Presque deux ans après l’ouverture de la piscine, cet endroit est devenu un parking gratuit tant pour les usagers des bassins que pour des parents qui mènent leur enfant à l’école ou des employés des commerces de la Petite-Prairie. Certains y squattent à la journée», déplore Jean-Michel Favre, un habitant de l’immeuble voisin. On peut facilement y aligner six voitures, sept quand un conducteur malotru parque au débouché du parc.

«Sans compter ceux qui parquent en plus le long du chemin, sur l’aire piétonne», ajoute le résident de la Petite-Prairie. Si ses habitants ont leur place, certains se disent gênés par le bruit de ces voitures qui parquent près de leur balcon et surtout l’encombrement que provoque ce parcage sauvage sur l’allée d’accès à leur immeuble.

Une situation tendue

Le problème est connu puisque la Ville l’a voulu ainsi. Le site du Cossy accueille des classes pour 450 élèves, une unité d’accueil pour écoliers, un réfectoire, des locaux pour les sociétés locales, une piscine couverte publique et une salle omnisports avec tribune pour 700 spectateurs. Et ne dispose côté lac que de 23 places payantes, 24 réservées aux profs de l’école et 9 côté Petite-Prairie.

Ces dernières offrent une heure de stationnement gratuite, puis un tarif progressif permettant de rester trois heures pour 2 francs, quatre heures pour 4 francs. La Municipalité rose-verte, privilégiant les transports publics et la mobilité douce, avait refusé en 2015 de construire au Cossy un parking souterrain de 175 places, comme le proposait le PLR Maurice Gay.

«La situation est tendue»

Aujourd’hui, sa collègue de parti Roxane Faraut Linares, municipale de la Police et de la Mobilité, doit faire avec. «Nous n’avons pas beaucoup de plaintes, mais la situation est tendue. On vient de constater en plus que des personnes travaillant sur le chantier de la deuxième étape de la Petite Prairie parquent n’importe où.» Partout où ils peuvent, ses services tentent donc de mutualiser les places existantes.

Le soir ou le week-end, les baigneurs ou les sportifs qui s’entraînent à la salle omnisports peuvent parquer sur les places libérées par les profs et au P+R La Prairie. Ils peuvent aussi y parquer la journée, avec un macaron ou à l’horodateur. Certains profitent des 14 places gratuites vers le Denner et des 14 places visiteurs situées à côté pour aller piquer une tête à la piscine. «Nous allons voir rapidement si nous pouvons améliorer la situation par une meilleure information et sensibiliser les gens qui travaillent sur le site», conclut la municipale.