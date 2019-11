Nyon continuera à se serrer la ceinture pour sauver l’essentiel

En mars dernier, les citoyens nyonnais balayaient en référendum une hausse de quatre points de l’impôt communal. En faisant passer le taux de 61 à 65, cette augmentation devait permettre à la Ville de digérer les effets négatifs de la réforme fiscale des entreprises et l’augmentation de la péréquation. Conséquence de ce vote négatif, le budget 2019 – qui avait été comprimé à un déficit de 8,7 millions de francs en combinant cette augmentation à 3,3 millions d’économies et au report de certains investissements – flirtait avec les 15 millions d’excédent de charges. Aujourd’hui, la Municipalité présente un budget 2020 moins catastrophique: un déficit présumé de 8,6 millions sur un total de charges de 215,3 millions de francs, obtenu par des mesures d’économie supplémentaires et un nouvel ajournement d’investissements.

Cliquer ici pour agrandir

«Notre situation financière reste critique mais, dans le contexte général des finances des villes, on peut être satisfait», estime le syndic Daniel Rossellat en relevant que l’an prochain Nyon payera un peu moins de charges péréquatives. Ces dernières représenteront malgré tout près de 41% des revenus des impôts. En juillet dernier, la Municipalité allait dans le sens des référendaires en annonçant un sérieux coup de frein sur les investissements. Sa stratégie de priorisation visait à reporter 60 projets pour un montant total de 130 millions de francs, afin de respecter le plafond d’endettement, qui se situe à 360 millions. En 2020, elle retardera ainsi d’une année des projets pour un total de 37 millions, les autres, pour 99 millions, étant repoussés à la prochaine législature.

La Municipalité prévoit néanmoins des dépenses pour 41,6 millions de francs dans divers projets jugés indispensables en 2020 (lire encadré). «La bonne nouvelle, c’est qu’avec 12,1 millions notre marge d’autofinancement reste positive, même si elle ne représente qu’un tiers des investissements nets», note Claude Uldry, municipal des Finances.

Train d’économies

Dans le budget de fonctionnement, de nouvelles coupes sont incontournables. L’an dernier, elles représentaient des économies pour 3,3 millions. En 2020, tous les services devront encore se serrer la ceinture pour dégager 1,6 million. Mais conformément aux attentes exprimées lors des assises financières organisées après le référendum, l’Exécutif estime avoir limité au maximum les impacts sur les prestations offertes à la population. L’effort supplémentaire touchera néanmoins tous les postes du budget, du gel de postes au report d’achats, d’une réduction des subventions à l’espacement des entretiens des biens publics. L’an dernier, les subventions à la culture et au sport avaient été réduites de 5% de manière linéaire. «Cette fois, la mesure ne touchera pas les institutions conventionnées avec la Ville, mais il faut compter avec une baisse de 5% pour les autres, même de 10% pour des subventions ponctuelles à de gros événements», explique le syndic, en rappelant que ces économies cumulées sur deux ans se monteront ainsi à 5 millions.

Le peuple ayant refusé une augmentation de l’impôt de quatre points, le Conseil communal a accepté cet automne de ne pas répercuter le 1,5 point d’impôt correspondant à la bascule au Canton des coûts de l’aide et des soins à domicile. Le taux d’imposition reste donc à 61%. La Ville a en revanche augmenté de 0,2‰ son taux d’impôt foncier. Chef du groupe PLR, Yves Gauthier-Jaques salue la volonté de la Municipalité de faire des économies et sa prise de conscience pour prioriser les investissements. «Mais il manque encore une vision à long terme, sachant que les conditions ne seront pas bonnes en 2020 et qu’il faut absolument juguler la dette. Il y a encore des préavis qui demandent d’engager du personnel», note celui qui voit pointer des amendements au budget.

Les projets rescapés

Sur les 36,4 millions d’investissements nets prévus pour 2020, près de 30% des dépenses concernent des préavis déjà votés par le Conseil communal. Comme l’agrandissement de l’Usine à Gaz (crédit de 3,3 millions de francs voté en 2015), le remplacement des réseaux eau et gaz de la route de l’Étraz à Prangins, l’élargissement du sentier du Cossy, le réaménagement du pont et du chemin de la Redoute et des travaux routiers et paysagers au chemin du Couchant.

D’autres projets, régionaux, réclament une participation de Nyon, comme la régionalisation de la STEP (2,5 millions) ou le forage exploratoire de géothermie profonde à Vinzel. Certains projets attendent leur concrétisation depuis longtemps, comme le nouvel Hôtel de police (4 millions) ou encore le fameux centre multisport de Colovray, dont il faut lancer enfin l’étude (1 million). Sans compter la renaturation de l’Asse et la réalisation d’un plan d’assainissement aux secteurs Reposoir-Prairie.