Nyon critiquée dans l'affaire des faiseurs de Suisses

La mère de famille à qui la Ville de Nyon avait refusé la bourgeoisie devra être réentendue. Dans son jugement, la Cour de droit administratif et public (CDAP) exige que la Municipalité «procède à une nouvelle audition» pour statuer sur sa demande de naturalisation. La justice remet les compteurs à zéro dans une affaire à l’ampleur hors norme qui a provoqué une réaction jusqu’à la tête du pays. Le conseiller fédéral Alain Berset avait écrit une lettre à la recourante pour la soutenir.

Antonia Scanio avait été auditionnée en octobre 2017, en même temps que son mari qui avait entrepris une démarche de naturalisation conjointe. Le couple a été reçu par la commission de naturalisation, composée d’un municipal, le Vert’libéral Vincent Hacker, et des conseillers communaux de tous bords politiques. La séance ne s’est pas passée comme attendu. Si son intégration et son niveau de français ont été reconnus, les connaissances de madame ont été jugées insuffisantes dans le domaine de la géographie, de l’histoire et du civisme. Celles de monsieur ont par contre été jugées satisfaisantes.

La Municipalité, suivant les recommandations de la commission, décide alors de suspendre la procédure des deux époux et leur propose une seconde audition. Cette manière de procéder est ordinaire dans de telles situations dans les communes vaudoises. À Nyon, 20% des personnes auditionnées sont ainsi invitées à une deuxième audition, et les refus définitifs représentent deux cas en quatre ans et 700 dossiers. Les Scanio refusent la proposition et demandent à la Municipalité de rendre une décision formelle sur leur naturalisation. Le 29 janvier 2018, les autorités octroient la bourgeoisie à Salvatore Scanio et à ses enfants, mais pas à sa femme. Cette dernière dépose alors un recours à la CDAP.

PV rédigé a posteriori

Dans son jugement, la Cour ne se prononce pas sur le fond. Elle critique par contre la gestion du dossier par la commission, notamment pour avoir rédigé le procès-verbal d’audition a posteriori. «Il n’est pas possible de déterminer sur la base des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de l’audition commune des époux si la recourante a ou non fait preuve de connaissances suffisantes», estiment les juges. Au final, la décision de refuser la bourgeoisie à Antonia Scanio n’est donc pas suffisamment étayée, violant ainsi son droit à être entendue.

Dans les deux camps, la lecture des conclusions du jugement est très différente, même si chacun avoue n’être pas surpris. «Nous avons dénoncé un système et le tribunal nous donne raison, se félicite Salvatore Scanio. Nous espérions toutefois que ma femme soit admise à la bourgeoisie.» La Municipalité a réagi par un communiqué vendredi à midi. Pour elle, la décision de la CDAP «n’est ni une surprise ni un désaveu». Elle relève qu’au terme d’une procédure longue et coûteuse, le résultat est le même: «Mme Scanio devra se présenter individuellement à une nouvelle audition.»

Pas sûr pourtant que la recourante, que nous n’avons pas réussi à atteindre, en ait envie. «Honnêtement, il faudra voir. Je la vois mal repasser devant la même commission», relève son mari.

À noter que la Ville a été condamnée à payer 2000 francs de dépens à Antonia Scanio. (24 heures)