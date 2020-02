Nyon dit un grand oui aux logements à loyer modéré

Le message est clair. Par 4017 oui contre 1838 non, les Nyonnais ont accepté très largement la démolition de la plus grande barre locative de la Suettaz et son remplacement par quatre immeubles faisant passer le nombre de logements d'utilité publique de 248 à 350. La votation était très attendue dans une ville dans laquelle la pénurie de logements est encore flagrante. Le taux de vacance est de 0,35%.

«C'est un grand soulagement et une grande récompense pour tous ceux qui ont travaillé depuis plus de 10 ans à ce projet: les équipes de Logement social romand (LSR), les architectes, la Ville et surtout les habitants qui ont participé activement à son élaboration», souligne Ilhan Büchler, directeur de LSR, propriétaire du site. Les travaux de démolition du bâtiment de la Suettaz pourraient débuter dans une année après la mise à l'enquête prévue dans les trois prochains mois.

Du côté des référendaires, la mine était plus déconfite. Le résultat net est une claque. «Je suis surpris, admet Jacky Colomb, membre du comité référendaire. La population ne nous probablement pas bien compris.»