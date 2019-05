Nyon: l’Usine à Gaz peut enfin planifier son avenir

Jeudi soir, le Conseil intercommunal du district de Nyon a accordé un soutien de 580 000 francs à la réalisation la nouvelle salle de spectacle de l’Usine à Gaz. Et, lundi dernier, la Ville de Nyon et le vainqueur du concours d’architecture, Alfonso Esposito, du bureau lausannois Esposito & Javet architectes, ont posé la première pierre de ce chantier estimé à 16 millions. Ces deux gestes significatifs vont permettre au comité de l’association qui gère l’animation culturelle des lieux de prévoir son retour dans ses murs en automne 2020, avec environ deux ans de retard.

Les travaux de construction ont débuté en juin 2018. Le bâtiment sera mis en service en octobre 2020. L’inauguration de la deuxième salle, d’une capacité de 250 places assises, est prévue au printemps 2021. Claude Uldry, municipal responsable des bâtiments à Nyon, a rappelé que le concours d’architecture datait de 2012 et que le crédit de réalisation avait été voté fin janvier 2016. L’opposition de voisins a retardé les travaux.

L’assainissement acoustique du théâtre et du foyer historiques sera entrepris parallèlement, à partir du printemps 2020, par le bureau nyonnais Mangeat Wahlen Architectes. Le projet comprend également un foyer et des annexes – dont une salle de répétition et une résidence d’artistes – ainsi que des bureaux à louer.

Présidente de l’association de l’Usine à Gaz, Katyla Labhard signale que le processus d’engagement d’une nouvelle direction, qui pourrait être bicéphale, sera lancé en juin. «Le choix final est prévu en octobre, pour que la nouvelle direction entre en activité au printemps 2020, pour préparer la saison 2020-2021.» (24 heures)