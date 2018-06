Nyon met sa population au travail à la Grande Jetée

Planter des fleurs, étaler le sable ou peindre une barque décorative: voilà les travaux auxquels la population nyonnaise et les usagers de la Grande Jetée sont invités à participer les 23, 25 et 27 juin. Ces chantiers participatifs inédits apporteront la touche finale aux aménagements provisoires en cours de réalisation au bord du lac depuis quelques semaines.

La démarche ne vise pas à suppléer le travail des professionnels ou des services de la Ville. «L’objectif est que la population s’approprie l’endroit en participant aux finitions, souligne le syndic, Daniel Rossellat. Et en même temps qu’elle puisse aussi affirmer ce qu’elle pense de cet espace.» Des employés de la Commune encadreront d’ailleurs la cinquantaine de volontaires pour les guider dans les tâches simples et pour les écouter.

L’aménagement de la Grande Jetée est le second espace public après celui du square Perdtemps à être réalisé de manière provisoire, selon la nouvelle philosophie de la Municipalité. Celle-ci entend tester son projet grandeur nature et l’adapter en cas de besoin, avant d’en réaliser une version définitive. Les trois chantiers participatifs sont un moyen pour intéresser le public au lieu et l’inciter à donner son avis. «La démarche est un essai dans le cadre d’une volonté de faire participer plus largement la population», prévient Daniel Rossellat.

Les prochains travaux de la place du Château ou de celle de la Gare, où il est aussi prévu des aménagements provisoires, ne feront donc pas forcément appel à la population de la même manière. Mais des formes différentes d’ateliers participatifs pourraient être mises en place. Un site Internet a d’ailleurs été mis en ligne cette semaine pour regrouper les informations, qui se développera ces prochains mois. Il se nomme participanyon.ch. C’est sur cette plateforme que les personnes qui souhaitent prendre part aux chantiers participatifs doivent s’inscrire. (24 heures)