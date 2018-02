Nyon ouvre le plus large bassin de 25 mètres de la région

Derrière les façades dorées de ce grand cube marquant l’entrée du complexe scolaire et sportif du Cossy, dans les hauts de Nyon, se dévoile la nouvelle piscine couverte. Comme celle de l’école du Rocher, elle mesure 25 m de long. Mais 21 m de large, ce qui permet à ce bassin presque carré d’offrir huit lignes d’eau aux multiples usagers qui se réjouissent d’y piquer une tête. «C’est la plus grande de ce type entre Lausanne et Genève», se réjouit Christophe Huybrechts, chef du Service des sports. Une taille qui permettra de donner en permanence un accès au public, que le bassin soit partagé ou pas entre les écoles, les clubs sportifs ou les cours privés.

Oubliez les tristes vestiaires scolaires carrelés de blanc. Ici, au sous-sol du bâtiment, on se croirait dans un wellness, avec ses deux grands couloirs, l’un pour pieds secs, l’autre pour pieds nus, séparés d’une rangée de cabines de transition, quelque 200 casiers pour ranger ses affaires et des douches. Le tout dans un carrelage au ton gris anthracite, dont l’ambiance tamisée devrait inciter les usagers à baisser la voix. Au rez, une grande halle en bois couvre deux bassins avec une eau à 27 degrés: le grand, homologué pour la compétition et le petit d’apprentissage, d’une profondeur de 60 à 135 cm.

La piscine du Cossy sera ouverte tous les jours de l’année. «Nous avons choisi des tarifs attractifs pour que tous les Nyonnais en profitent», explique Stéphanie Schmutz, municipale de l’Enfance et des Sports. Une entrée coûtera 7 francs (3 fr. pour les enfants dès 6 ans et AVS) et un abonnement annuel pour les deux piscines de Colovray et du Cossy coûtera 160 francs (80 fr. pour enfants et AVS) pour les résidents de Nyon.

La piscine du Rocher fermant le 14 mars prochain pour cause de rénovation, celle du Cossy ne pourra, au début, répondre à toutes les demandes. Mais ses larges horaires (de 9 h à 21 h sauf dimanche à 17 h - mercredi et vendredi dès 7 h) devraient satisfaire les nombreux nageurs. (24 heures)