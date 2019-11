Obstacles sur la voie du bus Nyon-Gex des frontaliers

À l’origine, il y a une bonne idée qui tombe sous le sens: proposer un nouveau service de bus entre Gex, Divonne, Crassier et Nyon pour inciter les pendulaires frontaliers à laisser leur voiture au garage. Ce projet porté par Région de Nyon et la Communauté d’agglomération du Pays de Gex (CAPG) deviendra réalité le 15 décembre prochain.

Mais tout ne se passe pas comme sur des roulettes. Les trois bus prévus matin et soir se retrouveront dans le trafic engorgé de voitures entre Divonne et Crassier. Sur ce tronçon, la route est étroite, puis il y a la douane, et un giratoire au centre du village. Ce transport public ne sera pas assez attractif.

Des cyclistes mécontents

Pour donner un avantage au bus sur la voiture, les Français – avec un temps de retard – prévoient de créer une voie en site propre. Il y a trois options à l’étude. La préférence de la CAPG va au projet d’aménager une chaussée de 3,5 m de large en parallèle de l’actuelle voie verte et cyclable, entre Vésenex et Crassier. Cette solution à sens unique permettrait aux bus d’éviter les bouchons et d’arriver directement sur la route de Nyon, où Crassier prévoit de réaliser un giratoire fluidifiant le trafic.

L’Association pour la préservation de la voie verte Divonne-Crassier s’y oppose fermement. Elle estime que cette voie routière aurait «un impact direct sur l’environnement proche de la piste cyclable ainsi que sur le cadre de vie des riverains». D’autre part, avance l’association, «elle compromettrait irrémédiablement l’équilibre hydrologique actuel». Une pétition intitulée «Sauvons notre piste cyclable Divonne-Crassier» a déjà recueilli plus de 500 signatures sur internet. Les habitants du quartier se disent «opposés à la disparition de la piste cyclable et à la dégradation de leur environnement.»

«La piste cyclable ne va pas disparaître»

Vice-président de la CAPG, délégué aux transports, le maire d’Ornex, Jean-François Obez, rectifie: «La piste cyclable ne va pas disparaître. Nous y tenons. Il y a donc encore des explications à donner à la population. Nous préparons ce projet dans la concertation et ne ferons rien contre l’avis des citoyens. Cette solution, qui nous contraint à négocier un nouveau point d’entrée en Suisse, nous paraît toutefois la meilleure. Élargir la route actuelle et aménager une voie centrale réservée aux bus serait coûteux et entraînerait des complications foncières. Enfin, réaliser une voie verte par le chemin des Étangs puis à travers champs aurait un impact trop important sur l’environnement.»

La voie la plus rapide

Le syndic de Crassier Serge Melly partage cette analyse. «On ne peut pas se permettre d’avoir un bus pris dans le trafic. C’est la rapidité qui est incitative. La voie parallèle à la piste cyclable est la seule qui est viable. Aucun cycliste ne sera dérangé. De notre côté, nous réaliserons le giratoire au carrefour de la route de Genève et de la route de Nyon, qui est de toute façon nécessaire, notamment quand la circulation est déviée parce qu’il y a des bouchons sur l’autoroute A1.»

Estimant que la baisse hypothétique du trafic automobile de 10% serait faible en regard du coût du tracé et de son impact sur l’environnement, l’Association pour la préservation de la voie verte Divonne-Crassier propose au moins deux alternatives: optimiser la ligne de bus Divonne-gare de Coppet et faire passer le bus venant de Gex en direction de Nyon par Chavannes-de-Bogis et Bogis-Bossey. «Absurde, réagit Serge Melly. Ce serait un détour. Pour que le bus soit attractif, il faut qu’il prenne la voie la plus directe et la plus rapide.»