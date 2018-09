Omerta politique dans l'affaire de La Gracieuse

Il y a sept ans, les élus lonaysans avaient accepté de vendre à la société Le Parc SA – propriétaire de l’EMS La Gracieuse – un terrain communal à un prix de 400 francs le mètre carré (5,3 millions au total) pour la construction de logements dédiés exclusivement aux seniors. Un tarif préférentiel qui n’aurait jamais été octroyé sans l’existence d’une telle condition.

Le problème? Cet été, des membres de l’organe délibérant ont eu la surprise de découvrir une annonce en ligne de vente d’appartements construits sur le terrain en question et destinés à n’importe quelle frange de la population. Pour tenter de faire la lumière sur toute cette affaire, le Conseil communal s’est réuni en séance extraordinaire jeudi soir.

Presse exclue des débats

Après l’appel des conseillers (40 présents) et l’assurance d’avoir atteint le quorum, la séance pouvait débuter. C’est hélas à peu près tout ce que nous avons vu, puisqu’une poignée de secondes a suffi avant qu’une élue ne dégaine l’arme – plutôt rare – du huis clos. Après approbation de l’assemblée, nous avons été contraints à quitter le bâtiment.

Il est 20 h 23. L’attente commence alors devant la porte de la Maison des Pressoirs, dans l’espoir de pouvoir récolter des informations sur le dossier. Plus le temps passe et plus l’on se doute qu’il sera compliqué de trouver une personne qui accepte de nous parler.

23 h 01. Les portes s’ouvrent enfin et l’on remonte dans la salle. Après avoir appris le nom d’un membre du groupe de travail en interrogeant un conseiller, on se dirige vers lui et on croise un regard agité accompagné d’une invitation pressante à aller plus loin. Une atmosphère tendue règne au sein des conseillers, l’assemblée est fractionnée en petits groupes d’élus parlant entre eux.

La présidente du Conseil se rue alors sur nous et nous prie de quitter les lieux. Elle revient quelques secondes plus tard nous informer que nous ne pourrons parler avec personne ce soir. «Ni le bureau, ni la Municipalité, ni le groupe de travail. Les discussions sont frappées du huis clos. Nous ferons un communiqué de presse conjointement avec l’Exécutif.» On nous apprend que la Commune doit discuter avec son avocat pour savoir exactement ce qu’elle peut dire. Pour en savoir plus il faudra encore patienter…

En sortant, on tente de saisir quelques bribes de compte rendu de la part de conseillers, mais on se heurte à un mur. L’organe délibérant fait bloc derrière sa Municipalité et entend protéger les intérêts de Lonay dans l’affaire. «C’est l’omerta», rigole un conseiller devant la Maison des Pressoirs.

Contactée le lendemain, la préfète du district, Andrea Arn, confirme que le huis clos n’est pas contournable. «Tout ce qui est dit est confidentiel. Même une conseillère en rentrant chez elle n’aurait pas le droit de rapporter à son époux les propos tenus en séance.» Qu’en est-il des citoyens qui voudraient connaître l’avancée du dossier? «L’Exécutif a le devoir d’informer selon la loi, poursuit-elle. Mais il n’y a pas de délais. Tout dépend de l’évolution du dossier.» (24 heures)