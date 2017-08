On affûte ses armes avant le référendum

Le 31 janvier dernier, le Conseil communal de Rolle a voté en faveur du projet Schenk de construire un quartier d’habitations et un centre de production viticole au nord de la gare (voir encadré). Dans la foulée, il a décidé de laisser le dernier mot à la population rolloise en procédant à un référendum spontané. Jusque-là, on a surtout vu s’affronter la Municipalité de Rolle, qui appuie le projet, au groupe d’opposants Quel Rolle? Mais depuis ce vote, les dirigeants de la Cave Schenk sont sortis du bois pour faire campagne, et un comité de soutien en faveur du oui s’est créé.

Le résultat de la votation du 24 septembre touche tous les Rollois, et même toute la région. Mais la principale concernée est l’entreprise Schenk, qui joue son avenir à Rolle. Restée discrète durant les deux mises à l’enquête, la société viticole a organisé une conférence de presse le lendemain du vote communal de janvier pour défendre ses intérêts. Puis en mai, elle a mandaté l’institut de sondage MIS Trend pour prendre le pouls de la population et affûter ses armes de campagne.

Le but, c’est d’expliquer aux Rollois notre démarche et pourquoi nous avons besoin d’un nouveau centre de production.

«Nous ne publierons pas les résultats de ce sondage, précise le directeur de Schenk SA, André Fuchs. Ce sont des informations utiles pour notre campagne, qui se déploiera sous forme de deux opérations principales: des portes ouvertes de l’entreprise, et un tous ménages. Le but, c’est d’expliquer aux Rollois notre démarche et pourquoi nous avons besoin d’un nouveau centre de production.»

Ce sont les conseillers communaux ayant demandé le référendum spontané qui sont à la base du comité de soutien au projet. Il comprend plusieurs représentants de la plate-forme rose-verte, deux UDC, une PLR et plusieurs citoyens, dont l’ancien syndic Jean-Noël Goël. Leur site Internet donne les noms de plus de 350 Rollois en faveur du oui.

«Chaque membre du comité a pris son bâton de pèlerin pour contacter ses proches, explique Pierre-François Charmillot, conseiller communal PS-Vert. Comme nous venons d’horizons sociaux et politiques très différents, ce réseautage a bien fonctionné. On n’a pas eu besoin d’arracher ces signatures. Les gens l’ont fait avec enthousiasme. Durant la campagne, nous n’allons pas faire d’actions spectaculaires mais poursuivre notre travail sur le terrain, être présents au marché, envoyer des tous ménages, et utiliser les médias. Il n’y aura aucun mot d’ordre des partis.»

Les opposants aussi font campagne

Le groupe d’opposants Quel Rolle?, constitué en association cette année, se veut également apolitique. «Nous sommes avant tout un groupe de citoyens de tous bords, qui a intégré la section rolloise des Verts’libéraux dans nos rangs puisqu’elle avait défendu le rapport de minorité au Conseil communal, précise Jean Prénat, membre du comité de Quel Rolle? Une soixantaine de personnes ont payé leur cotisation, mais on peut évaluer qu’il y a entre 150 et 200 habitants qui nous soutiennent.»

Quel Rolle? a aussi choisi d’aller au-devant des Rollois, au marché, à la gare, dans la rue, et d’envoyer des flyers tous ménages. «Surtout, nous assisterons aux séances publiques de présentation de la Municipalité pour éviter toute désinformation et pour pouvoir expliquer notre point de vue.» (24 heures)