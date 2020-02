Opération sauvetage à l’île aux Oiseaux

La sécurité des hôtes de l’île aux Oiseaux n’est plus assurée à Préverenges. «Depuis deux ans, elle est complètement reliée au rivage, ce qui permet aux prédateurs terrestres d’y accéder», explique l’ornithologue Lionel Maumary, à l’origine du projet. En cause: la quantité importante de sable déversée régulièrement un peu plus loin pour reconstituer la fameuse plage du village courue par les baigneurs de la région et qui s’amincit sous l’effet de l’érosion.

«Au premier vent d’ouest, le sable roule et se dépose sur l’île, car c’est une zone d’eau tranquille, poursuit le président du Cercle ornithologique de Lausanne. On voit chaque année environ un mètre de largeur se former.»

Les chiens qui ne sont pas tenus en laisse dérangent le repos des oiseaux. Les renards ont, quant à eux, carrément élu domicile dans le secteur. Dès lors, certaines espèces, comme le courlis cendré, ne font plus escale à Préverenges. Pour remédier à ce problème, la Commune a entrepris des travaux, qui ont commencé le lundi 17 février et dureront entre deux et trois semaines.

L’objectif est d’enlever le surplus de sable pour détacher l’île principale du rivage et de creuser en son centre une petite mare appelée Bassière. Le coût du chantier est estimé à 60'000 francs. «Pour faire simple, on a utilisé l’argent d’ordinaire destiné au réensablement de la plage pour réaliser ces travaux», explique Éric Avondo, chef de service à Préverenges.

Le désensablement se portera également sur l’île ronde, un petit îlot qui sera abaissé de 30 cm , le ramenant tout juste à la hauteur de l’eau. «Il ne sera alors plus accessible aux rats, des prédateurs se nourrissant des œufs des oiseaux, ni colonisé par la végétation. Et quand le niveau du lac descendra, il deviendra intéressant pour les limicoles, qui mangent des micro-invertébrés présents sous les cailloux, planqués dans la vase», détaille Lionel Maumary.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les travaux de construction de la nouvelle maison de l’île aux Oiseaux devraient commencer au mois de mars. Un projet qui a pour but «d’offrir à ce site ornithologique d’importance nationale un centre d’accueil et d’animation pour les classes de la région, mais aussi un lieu d’information pour le grand public».

Les responsables espèrent ainsi «sensibiliser les gens aux problématiques de protection de la nature, comme l’impact des activités humaines sur la raréfaction des sites d’escale migratoire pour les oiseaux d’eau».