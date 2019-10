Pampigny casse sa tirelire pour un domaine agricole

Acheter les parcelles d’un concitoyen n’arrive pas tous les jours dans un village, surtout quand celles-ci sont idéalement situées en plein cœur du bourg. Une telle transaction se règle généralement à l’intérieur des familles ou par le biais d’une promotion immobilière, sauf à Pampigny, où les élus ont eu à se prononcer début octobre sur la vente d’un domaine agricole qui souhaite déplacer ses activités loin des zones habitables.

Pour financer ce déménagement, le propriétaire a besoin de vendre ses biens actuels, soit trois des quatre parcelles qui jouxtent un vaste complexe immobilier en cours de construction. Un projet pour lequel l’Exécutif a tardé à faire part de son intérêt avant d’en être tenu à l’écart, ce qui lui a valu quelques reproches. Ainsi, le domaine mis en vente par le paysan ( 1938 m2 ) représente une opportunité presque inespérée de se réapproprier un bout du centre du village. Ce que n’a pas manqué de souligner le syndic, Éric Vuilleumier, qui a dû beaucoup argumenter pour défendre cette dépense de 1,2 million de francs.

Non sans une certaine surprise, car les conseillers avaient en effet déjà validé le principe de la transaction avant l’été, sans toutefois connaître les détails de l’accord, notamment des servitudes en faveur du vendeur sous la forme d’un jardin et de cinq places de parc à relier à la dernière parcelle qu’il entend conserver. «C’est un cadeau qui n’a pas lieu d’être alors que le prix d’achat est déjà assez élevé», ont pesté plusieurs élus. «Dans une telle négociation, il faut être deux et trouver un compromis. Sans ces places de parc, il n’y aurait pas de préavis», a plaidé le syndic, qui a finalement rallié tout le monde (ou presque) à sa cause, le prix au mètre carré (autour de 620 francs) étant jugé acceptable.

Car même si la Municipalité concède n’avoir aucun projet en tête, les élus ont compris qu’une telle occasion ne se représenterait pas de sitôt dans ce village qui doit régler l’aménagement global de son bourg étriqué. Raison pour laquelle un second crédit de 55'000 francs a été accepté dans la foulée et sans discussion pour étudier la réfection de la longue rue de l’Auberge qui passe par tous les points et services importants de Pampigny.