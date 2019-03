Partisans et adversaires de la Région en campagne

En attendant la confrontation directe, qui aura lieu lors d’un débat organisé par la presse locale le 29 avril prochain, partisans et adversaires d’une sortie de la Commune de Prangins de Région de Nyon fourbissent leurs armes en vue du référendum du 19 mai. Jeudi, le comité Prangins Reste envoyait un tous-ménages invitant la population à refuser «le retrait insensé de Prangins» de la Région et à veiller à ce que le vote soit fondé sur «une information de qualité». À cet égard, les 17 élus partisans du maintien organisent une soirée d’information le 11 avril à 20 h à la salle du Conseil communal. Dans leur document, ils rappellent que, le 4 décembre dernier, une majorité du Conseil communal a voté le retrait de l’entité régionale «contre l’avis de la Municipalité». Rappelant tous les projets réalisés ou prévus par Région de Nyon, le comité dit non à la déresponsabilisation. Selon lui, le Conseil communal a pu être induit en erreur par un rapport de majorité comportant de nombreuses contre-vérités et sous-entendus, avançant pêle-mêle l’illégalité des statuts, une prise d’otage, la spéculation, les arrangements occultes.

«Le tous-ménages est agressif et peu respectueux vis-à-vis de l’autorité communale qui a pris une décision»

Le ton est donné. «Un tract que l’on peut qualifier d’agressif et peu respectueux vis-à-vis de l’autorité communale qui a pris une décision», estime Yvan Bucciol, porte-parole du Comité 62. Ce dernier s’est fendu d’un long communiqué racontant comment Région de Nyon a été fondée par «un club de syndics sous la pression des oublis de la planification cantonale». Qui a produit des dérives au fil du temps, notamment avec la création de la SOFREN, «une société anonyme spéculative» qui n’a pas de compte à rendre aux Communes.

Le Comité 62 organise aussi deux séances d’information à la population, le 3 avril et le 1er mai, à 17 heures, à la salle communale du Vieux Pressoir. (24 heures)