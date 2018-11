Pas un sou de Rolle pour la réception du président

À Rolle, les autorités politiques sont remontées contre le Canton. À leur avis, c’est le principal responsable de leurs soucis financiers. Alors, quand on vient leur demander de verser des sous pour la réception du prochain président du Grand Conseil, Yves Ravenel, syndic de Trélex, la Municipalité se sent légitimée à dire non.

Dans sa communication au dernier Conseil communal, l’Exécutif rollois avait bien pesé ses mots pour justifier son refus: «À l’heure des coupes budgétaires dont sont «victimes» nombre de Communes vaudoises, la Municipalité, s’étonnant de l’ampleur que prend cette manifestation…»

Selon Maurice Treboux, député, président du comité d’organisation de la cérémonie prévue le 3 septembre 2019 à Trélex, il s’agit d’une politisation de la question: «Je ne pense pas que les Rollois sont opposés au principe même de cette fête, mais ils veulent montrer leur mécontentement au Canton.»

Toutes les Communes du district de Nyon ont été sollicitées à verser 75 centimes par habitant (garantie de déficit de 75 000 francs). Le refus de Rolle va-t-il inciter d’autres Communes à la suivre? «À ce jour, nous avons reçu une trentaine de réponses positives sur 47, annonce Maurice Treboux. Il n’y a qu’une autre Commune qui a aussi dit non.»

Le budget de la fête, qui comprendra un millier d’invités (près de 700 officiels), se monte à 170 000 francs. En plus de la contribution du district, la caisse du Grand Conseil met 20 000 francs, Trélex 25 000 francs, et le reste, environ 50 000 francs, viendra de sponsors.

Maurice Treboux précise que Trélex aura de gros frais pour le montage d’une cantine, mais que le budget est probablement trop élevé. (24 heures)