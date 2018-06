Perroy aura une vraie patinoire dans trois mois

«Habemus patinoire, rigole François Roch. Le pape est à Genève et les esprits divins sont avec nous.» Le syndic de Perroy a surpris tout le monde mercredi après-midi en révélant que sa commune allait avoir une patinoire homologuée pour les matches de 1re ligue d’ici à trois mois. Dans un district qui attend une telle surface de glace depuis des décennies, l’annonce suscite l’enthousiasme.

L’élu reconnaît une part de chance dans la réalisation du projet. Tout est né sur la terrasse de l’ancien président du HC Nyon au début du mois de juin. Antoine Descloux, directeur de la société spécialisée dans les patinoires provisoires qui fleurissent aux quatre coins du canton, était présent. Ce dernier lui raconte qu’il a sur les bras l’équipement installé l’hiver dernier à la Blécherette à Lausanne. La Capitale, qui avait un contrat de trois saisons, y a renoncé après une seule année. François Roch, ancien hockeyeur à Nyon, saisit l’opportunité. «Depuis ce moment-là, mon téléphone chauffe», raconte le syndic.

Pour réussir l’opération, tout doit aller très vite. L’avantage de Perroy est de posséder un terrain légalisé et plat. Pour réunir le budget, il active le groupe de communes qui travaille sur l’extension du centre sportif de Perroy. Les exécutifs qui en font partie — Perroy, Rolle, Mont-sur-Rolle, Gilly et Féchy — donnent leur accord. N’ayant pas le temps de demander un crédit à leur conseil, elles s’engagent à financer de petites sommes de compétences municipales. «Je vais annoncer la nouvelle ce soir au Conseil communal, image François Roch. La prochaine séance aura lieu en octobre, quand la patinoire aura été installée.»

Un bel élan des entreprises

Le Fonds du sport vaudois et le Conseil régional apporteront aussi leur soutien. «Puisque les communes n’étaient pas en mesure de financer plus, il a fallu trouver de l’argent auprès des privés», souligne le syndic de Perroy qui a sollicité les entreprises de la région. «Elles ont joué le jeu de façon formidable, si bien qu’il est déjà possible d’affirmer que la patinoire verra le jour.» Le syndic de Perroy reste toutefois discret sur le budget total de l’opération, pour ne pas influencer négativement la recherche de fonds toujours en cours.

Dans les semaines à venir, le projet sera mis à l’enquête, même s’il n’a pas besoin de permis de construire pour la première année. Mais la patinoire est prévue pour une exploitation de deux ans, soit la durée du contrat repris de la Commune de Lausanne. La surface de glace ne sera pas couverte et des vestiaires ainsi qu’une buvette seront aménagés juste à côté, sur le site du centre sportif de Perroy. L’équipement ne sera pas uniquement sportif. Il sera aussi ouvert au grand public. Des heures leur seront réservées, tout comme pour les écoles de la région de Rolle et d’Aubonne.

Reste que l’ouverture d’une patinoire au Cœur de la Côte ravit particulièrement le club de hockey de Nyon et celui de Morges. Les deux sociétés ont déjà annoncé leur intérêt à avoir quelques heures de glace. «C’est simplement incroyable», se félicite Dominique Poupaert, président du HC Nyon. Ses trois équipes seniors sont obligées de s’exiler à Morges, Lausanne ou la Vallée pour jouer, faute de patinoire dans le district. «L’hiver prochain, nous avons un créneau de 22 h 15 à 23 h 45 le mercredi soir à Morges pour s’entraîner, ajoute-t-il. Ce n’est pas très sexy pour attirer de nouveaux joueurs. Nous avons besoin de recruter et l’opportunité que nous offre Perroy nous facilitera la tâche.»

En attendant Gland

La solution n’est toutefois que provisoire. Elle pourrait toutefois suffire à faire le joint avec le projet de Gland, qui est encore en phase d’élaboration. Dans quelques jours, l’implantation sera choisie entre les deux sites en concurrence: Montoly et le centre sportif En Bord. Il restera ensuite à affiner les plans et à obtenir les crédits. «On espère toujours parvenir à inaugurer l’équipement dans quatre ans, note Dominique Poupaert, qui avait initié le projet. On espère donc que François Roch parvienne à prolonger l’exploitation de sa patinoire deux ans de plus. Ce serait idéal.»

Le premier concerné n’en est pas encore là. «Il faut encore finaliser le dossier pour les deux premières années, insiste le syndic de Rolle. Ensuite, nous aurons deux ans pour imaginer comment financer une éventuelle prolongation du bail.» (24 heures)