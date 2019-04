Philippe Jobin à la barre de la commune d’Échichens

Décidément, le suspense aura duré jusqu’au bout! Aucun membre de la Municipalité n’ayant daigné évoquer le nom du futur syndic échichanais, il a fallu attendre lundi midi, soit la fin du délai de dépôt des listes, pour connaître les candidats à la succession de Daniel Meienberger. Ou plutôt «le», car il n’y a eu qu’un seul volontaire, comme l’avaient suggéré les différents membres de l’Exécutif ces dernières semaines.

L’heureux élu n’est autre que Philippe Jobin, connu pour être également chef de groupe du parti UDC au Grand Conseil. L’agriculteur de 50 ans vante «la collégialité et la solidarité qui règnent au sein de la Municipalité», gages d’une décision unanime et «sans ombre au tableau».

«Bien plus qu’un titre pour moi»

Le membre de l’Exécutif fera de plus équipe avec une nouvelle venue, Jacqueline Botteron, appelée à remplacer son prédécesseur. «Daniel Meienberger est quelqu’un de droit, d’honnête et de franc. Pendant toutes ces années, il a incarné Echichens et assumé ses responsabilités au plus près de ses valeurs», souligne le futur syndic.

Si celui qui se décrit comme un hyperactif n’embrassera sa fonction que le 1er juillet, il est impatient à l’idée de s’investir pour ses concitoyens. «Beaucoup de défis attendent Echichens ces prochaines années, mais je les aborde fort d’un état d’esprit très positif, déclare Philippe Jobin. Les notions de responsabilité et de plaisir me paraissent primordiales pour un tel poste. Si ces deux fondamentaux ne sont pas au rendez-vous, on ne peut pas effectuer du bon travail. Je sais que je vais avoir des satisfactions, car la syndicature représente bien plus qu’un titre pour moi. J’aime ma commune et sa population, et je me réjouis de les servir.»

Avec les élections fédérales qui se profilent en automne prochain, la syndicature n’est peut-être pas le dernier siège auquel Philippe Jobin peut prétendre en cette année 2019. Le principal intéressé ne souhaite toutefois pas s’exprimer pour l’heure sur le sujet. «Je ne peux pas en parler, car mon parti désignera ses candidats le dimanche 4 mai.» Les amateurs de suspense peuvent être rassurés, Philippe Jobin a prouvé qu’il savait tenir sa langue. (24 heures)