Plan climat: les Nyonnais sont invités à la table

Ce n’est pas encore un plan Marshall pour le climat, mais la Ville de Nyon veut l’initiative ambitieuse. Le syndic Daniel Rossellat a annoncé lundi soir devant le Conseil communal le lancement d’une opération «Nyon s’engage», qui visera à réduire l’empreinte carbone de la ville. Une feuille de route sera élaborée d’ici au printemps pour préciser les mesures à prendre.

«Nous ne souhaitions pas que la résolution du Conseil communal décrétant l’urgence climatique reste dans un tiroir poussiéreux, note Daniel Rossellat. C’est pour cela que nous lançons cette initiative. Elle inclura la Municipalité, le Conseil communal et la population dans le but d’intensifier les efforts dans le domaine du développement durable.» Les autorités reconnaissent avoir été confortées dans leur intention écologique par les récentes mobilisations citoyennes en faveur du climat, ainsi que par le résultat des dernières votations fédérales.

Une «taskforce» constituée

«Il faut maintenant passer au palier supérieur en intensifiant nos efforts», insiste le syndic. C’est pour cela que l’initiative «Nyon s’engage» est lancée. Une taskforce sera recrutée, qui regroupera une délégation de la Municipalité et du Conseil communal. Des représentants de la société civile seront aussi conviés afin que la vision finale soit partagée de manière large par la population.

Le groupe de réflexion aura la mission de réaliser un état des lieux des mesures déjà existantes et des politiques menées en la matière. Il élaborera ensuite une feuille de route climatique, qui sera déposée sous forme de préavis devant le Conseil communal durant le printemps 2020. Elle comprendra des mesures en faveur de la réduction des émissions de CO2.

Pour l’instant, le syndic se refuse à donner un objectif chiffré pour «éviter un effet d’annonce», selon ses propos. Ce qui est sûr, c’est l’empreinte carbone de la ville qui a été calculée pour 2018: 100'000 tonnes de CO2 ont été consommées sur le territoire de Nyon. Les bâtiments et le transport sont les principales causes des émissions de gaz à effet de serre. Celles-ci sont en grande partie liées à la consommation d’énergies fossiles (76%), comme le mazout des chauffages et les carburants des véhicules.

Des effets tangibles

Le résultat est toutefois stable depuis 2015 malgré la hausse de la population. Les efforts déjà entrepris depuis une dizaine d’années sont donc tangibles, même s’ils ne sont pas suffisants pour les autorités. Le renforcement de la cadence des transports publics, l’amélioration des dessertes de mobilité douce, les plans mobilité rendus obligatoires dans les grandes entreprises, ainsi que la pose de panneaux solaires sur les toits des bâtiments communaux sont parmi les mesures qui ont porté leurs fruits. Tout comme l’engagement, il y a une dizaine d’années, d’une déléguée à l’environnement au sein de l’administration.

Les effets sont d’ailleurs visibles puisque la Ville a amélioré son score dans le cadre du label Cité de l’énergie, passant de 30% à 74% depuis 2009.

Avec ses finances sous pression, la Ville ne pourra pas libérer de nouveaux investissements pour concrétiser son plan climatique. «Nous réorienterons les priorités en matière d’investissements», explique Daniel Rossellat. Certains projets en feront donc les frais et seront repoussés, voire abandonnés.