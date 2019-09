«Pour ces policiers qui ne sont pas rentrés chez eux»

L’adjudant Michel Riesen ne pouvait pas rêver de lieu plus symbolique pour honorer ses camarades morts en service. «C’est ici, au château de Morges, que le premier poste de la gendarmerie vaudoise a été ouvert en 1803. Il y avait une trentaine d’hommes, tous démilitarisés de l’armée napoléonienne, qui gardaient l’arsenal et la poudrière», explique le gendarme aux 37 années de carrière. C’est là, au pied de la forteresse, que trois stèles portent les noms de ces policiers «partis de la maison un matin et qui ne sont jamais revenus». La dernière a été posée la semaine dernière.

À côté du premier gendarme

C’est à l’initiative de l’Association pour l’histoire de la gendarmerie (AHGV), présidée par Michel Riesen, que ce lieu de souvenir a été décidé à l’occasion du bicentenaire de la gendarmerie vaudoise, en 2003. «C’est un endroit très important pour les familles et pour tous les policiers. Gendarme un jour, gendarme toujours! Moi, je viens m’y recueillir au moins une fois par semaine.» Au début, il n’y avait qu’une stèle pour les seuls gendarmes.

Logiquement, elle a été érigée à côté de la tombe du lieutenant-colonel Louis Begos, fondateur de la gendarmerie vaudoise, décédé en 1859. Un aigle est gravé dans la pierre. «Il avait fait la campagne de Russie aux côtés de Napoléon. Il y a laissé tous ses orteils», détaille Adélaïde Zeyer, directrice du château de Morges.

Il y a 29 noms sur la stèle en hommage aux gendarmes décédés en service. Le dernier date de 2003. «Un collègue fauché lors du Tour de Suisse», soupire Michel Riesen. Puis c’est la plaque honorant les policiers municipaux qui a été posée juste à côté. Quatre noms y figurent. Le dernier a été ajouté en 2005. C’est celui d’un appointé tombé lors d’une fusillade à Bex.

«Nous avons tous la même mission: arrêter les criminels et les malfaiteurs. Nous sommes tous des camarades»

Il ne manquait qu’une stèle pour que la grande famille des policiers vaudois soit au complet: celle des membres de la sûreté. «Nous les avons bien évidemment approchés. Nous avons tous la même mission: arrêter les criminels et les malfaiteurs. Nous sommes tous des camarades», explique Michel Riesen. Après un long temps de réflexion, la sûreté a finalement accepté la proposition. Sa plaque a été posée la semaine dernière. «Nous en avons profité pour revoir cet endroit du souvenir. Il avait été réalisé couche après couche. Il manquait une certaine cohérence, une certaine harmonie», assure la directrice du château.

La plaque en mémoire des membres de la sûreté vaudoise porte trois noms. Le dernier est celui d’un inspecteur mort en 1997 lors d’un accident de la route, là encore durant son service.

Les gardiens du temple

Ce dimanche 29 septembre, jour du patron des policiers, saint Michel, une cérémonie leur sera rendue dans la cour du château de Morges, qui abrite déjà le Musée de la gendarmerie vaudoise. L’année dernière, pour la première fois, un membre du Conseil d’État était présent pour officialiser cette journée. Michel Riesen: «Tout le reste de l’année, les 400 membres de notre association restent les gardiens du temple de ceux qui n’ont pas pu prendre congé de leurs familles.»