Pour faire vaudois, Crans veut biffer «près-Céligny»

«Ici, on n’est pas de Crans-près-Céligny. Nous, on est de Crans.» Leslie Bajulaz est une enfant du village qui travaille à l’administration communale. Elle soutient sans retenue l’initiative de son concitoyen Philippe Durr qui veut changer le nom de la commune en lui retirant la mention «près-Céligny». Le conseiller communal développera lundi soir un postulat demandant cette modification. Si la procédure va à son terme, la localité voisine de Nyon sera la quatrième dans le canton à y parvenir depuis le début des années huitante (lire en encadré).

Le soutien de la population est déjà acquis, selon les autorités. Celui de la Municipalité aussi, puisqu’elle est à l’origine de l’idée émise il y a une année par la voix de son syndic, Robert Middleton. «J’en avais parlé au Conseil communal et je me réjouis désormais qu’un élu ait repris la balle au bond.»

«Reprendre le nom de Crans serait un juste retour des choses, dans le respect de notre histoire»

Si l’idée d’abandonner «près-Céligny» est populaire, c’est que cette précision géographique a été imposée par le Conseil d’État en 1935. Jusque-là, le village s’appelait simplement Crans, sous des orthographes différentes, depuis sa première mention en 1008. Le pourquoi de cette modification n’est pas clair, mais probablement qu’il était nécessaire de différencier la localité vaudoise de sa cousine valaisanne. Les habitants lémaniques n’ont jamais accepté cette décision. Ils ont tenté à deux reprises, en 1962 et en 1968, de faire revenir le Conseil d’État en arrière, sans succès. «Reprendre le nom de Crans serait un juste retour des choses, dans le respect de notre histoire», défend Philippe Durr.

«Dans la version anglaise de Wikipédia, il est écrit que notre village est situé à côté de Céligny. Cela n’a pas de sens, Céligny est deux fois et de demi plus petite que Crans»

Or, depuis que Crans-sur-Sierre a fusionné avec Montana, il n’y a plus matière à conserver la précision géographique rattachant le village vaudois à son voisin, selon les autorités locales. D’autant plus que la mention de Céligny est à l’origine d’autres confusions, rapporte le syndic, qui la trouve carrément absurde. «Dans la version anglaise de Wikipédia, il est écrit que notre village est situé à côté de Céligny, grimace Robert Middleton. Cela n’a pas de sens, Céligny est deux fois et de demi plus petit (ndlr: 790 habitants) que Crans (2215 habitants).»

Une autre aberration fait encore plus mal aux Corbeaux, les habitants de Crans-près-Céligny. En étant attaché au village voisin par le nom, ils sont souvent pris pour des Genevois. Céligny est en effet une enclave en territoire vaudois. «Nous nous entendons bien avec nos voisins, assure Robert Middleton. Mais cette assertion touche à notre identité. Or nous sommes Vaudois.»

Caribana-sur-Nyon

Le festival Caribana, qui accueille plus de 30'000 spectateurs chaque année au bord du lac, n’a quant à lui pas attendu ni demandé à personne pour changer le nom du village sur ses affiches, La manifestation était localisée pendant plusieurs années à Crans-sur-Nyon. Ce toponyme avait été choisi pour aider le public. «À l’époque, des festivaliers se trompaient de commune et allaient en Valais, raconte le patron, Tony Lerch. Couleurs 3 avait aussi commis une erreur en nous situant en dessus de Sierre.» La méthode avait fini par fâcher la Municipalité qui avait demandé de respecter la dénomination officielle. Ce qui a été fait en 2013. «La marque Caribana est aujourd’hui suffisamment connue et les festivaliers savent désormais que nous sommes au bord du Léman», précise Tony Lerch.

Le village de La Côte est prêt à changer de nom rapidement. Sur les routes secondaires, les panneaux d’entrée de localité n’ont pas été remplacés et indiquent toujours «Crans». À vrai dire, seuls ceux de la route Suisse, qui est cantonale, mentionne le toponyme complet. Dans le carnotzet communal, les verres de vin blanc avec les armoiries du village gravés ont déjà pris la forme courte. «La mention «près-Céligny» était trop longue», rigole le syndic.

La composition longue ne devrait dans tous les cas pas survivre bien longtemps. Même un veto du Canton ou de la Confédération, à cause d’une trop grande proximité avec la commune valaisane, ne freinera pas la volonté des édiles locaux. Si tel devait être le cas, le syndic a un plan B: «On prendra alors le nom de Crans-sur-Léman.» (24 heures)