Pour la ville de Nyon, la SIC ne peut tirer la prise

Présidente de la Société industrielle et commerciale de Nyon (SIC), Marisa Benedetto lance un dernier appel. Toujours aucun membre ne s’est porté candidat pour reprendre les rênes de l’association. En octobre dernier, son comité avait démissionné en bloc, fâché et déçu par la tournure qu’avaient pris la campagne et le résultat du référendum contre l’ouverture des magasins jusqu'à 19 heures le samedi.

Si personne ne se présente d’ici au 15 janvier, date de l’assemblée extraordinaire visant à élire un nouveau comité d’au moins cinq personnes elles sont encore dix jusqu'au 31 janvier, les membres devront voter sur une dissolution ou une mise en veilleuse de l’association.

Absence de mobilisation des commerçants

Cette issue n’arrangerait pas la Ville de Nyon, car la SIC, bien que tous les magasins n’en soient pas membres, est l’interlocuteur privilégié des commerçants vis-à-vis des autorités communales. Or le référendum n’a pas seulement mis en évidence une rupture consommée avec le syndicat Unia et un désaveu de la population, mais aussi une absence de mobilisation des commerçants lors de la campagne et des dissensions sur certains thèmes. Après le référendum, les membres de la SIC étaient en revanche presque unanimes, lors d’un vote consultatif, à vouloir dénoncer la CCT la seule du canton avec celle de Lausanne en vigueur jusqu'à fin 2020.

«Dans ce contexte difficile, les commerçants doivent plus que jamais être solidaires et présenter un front uni», estime le syndic, Daniel Rossellat. Il sera présent à l’assemblée de la SIC pour répéter l’importance que revêt cette association pour défendre des intérêts communs. «Un bon travail a été fait, mais il faut tourner la page, inventer autre chose, puisqu'on ne peut faire le bonheur des commerçants malgré eux», note le syndic. Pour lui, la SIC a atteint la limite du bénévolat et les commerçants devraient se fédérer autour d’un budget d’animation et de marketing, comme ont su le faire ceux de Signy-Centre. De son côté, en plein recrutement d’un nouveau délégué à l’Économie, la Ville va revoir son cahier des charges en fonction des derniers événements.