Pour sa fête, la SEFA couvre la population de cadeaux

«On s’en sortira tous mieux si on se montre solidaires!» Pour Laurent Balsiger, directeur de la Société électrique des forces de l’Aubonne (SEFA), s’engager pour soutenir l’économie locale dans ce contexte de crise était une évidence. «Nous avons décidé d’investir 125'000 francs pour nos clients et les commerçants de la région. Ce montant, on peut le voir comme un clin d’œil en marge de notre 125e anniversaire que nous fêtons cette année. Nous avions d’ailleurs prévu de nombreuses manifestations, mais nous allons réduire l’envergure des festivités et transférer une partie du budget à des actions plus judicieuses.»

Ce sont tout d’abord les clients de la société spécialisée dans le domaine de la production et la distribution d’énergie électrique qui en bénéficieront. «Pour les soulager, nous allons leur offrir les abonnements de téléphonie fixe et mobile pour le mois d’avril, détaille le directeur. Cela correspond à un montant de l’ordre de 40'000 francs.»

Mais c’est surtout sur la plateforme de soutien aux commerçants mise en place par la Jeune Chambre internationale de Morges que la SEFA va faire un geste fort. Sur ce site, les citoyens peuvent acquérir des bons – utilisables une fois la crise terminée – auprès des enseignes locales, leur permettant ainsi de bénéficier de liquidités appréciables par les temps qui courent.

«Encourager la population à franchir le pas»

«Ce concept nous a tout de suite séduits, précise Laurent Balsiger, ancien «Monsieur Énergie» du Conseil d’État. Nous avons donc décidé de le soutenir en ajoutant 20% pour chaque achat auprès d’un commerçant situé sur une commune que nous desservons avec notre téléréseau. Notre but est d’encourager la population à franchir le pas.» Un bon de 100 francs aura ainsi une valeur de 120 francs, l’entreprise aubonnoise prenant à sa charge 20 francs. «Cette solution nous est apparue comme la plus pragmatique pour soutenir une économie locale forte et durable.» La SEFA a prévu un budget de 50'000 francs pour cette opération.

De plus, les PME qui adhérent à cette initiative en s’annonçant sur la plateforme se verront offrir un abonnement internet SEFA de trois mois. «C’est une manière de les remercier de participer au dynamisme de notre région et de les féliciter de prendre leur destin en main malgré les contraintes actuelles qui sont évidemment très lourdes», précise le directeur. À ce jour, près de 150 commerces figurent sur la plateforme (soutien-aux-commercants-morges.ch) et quelque 60'000 francs ont déjà été récoltés.