Pourquoi Rolle s'est exclu de la direction du Conseil régional

Le Conseil régional de Nyon n’aura plus, au sein de son comité directeur (Codir), de représentant de la troisième commune du district à la fin de septembre. A cette date, Françoise Tecon-Hebeisen rendra son mandat (24 heures du 2 août). L’élue souhaite se concentrer sur ses engagements communaux et préserver sa vie professionnelle et privée. «J’ai fait un choix, témoigne cette PLR travailleuse dont les compétences font l’unanimité au-delà de son propre camp. Mon activité professionnelle appelle à être renforcée. Elle est plus sûre que la politique.»

Françoise Tecon-Hebeisen souligne que le travail au comité directeur du Conseil régional est passionnant, mais demande une grande disponibilité. Le mandat représente un taux d’activité de plus de 20%. Chargée du développement territorial, l’élue avait des défis d’envergure à relever, en premier lieu la mise en œuvre périlleuse de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) à l’échelle du district.

Parmi ses quatre collègues de la Municipalité, aucun ne semble prêt à reprendre le flambeau. «Je suis déjà dans le groupe de pilotage de la fusion avec Essertines et Tartegnin, explique le syndic Denys Jaquet. Cet engagement prend beaucoup de temps. Et il faut reconnaître que le mandat au Conseil régional est difficilement conciliable avec les exigences d’une activité professionnelle.» Pour preuve, plusieurs membres du Codir ont la politique comme principale activité.

A Rolle, la difficulté est plus grande encore car les heures passées au Conseil régional ne sont pas payées. «C’est une particularité chez nous, note encore le syndic. Les jetons de présence sont reversés à la bourse communale. Baisser son temps de travail pour aller siéger au Codir représente un sacrifice financier.»

Le Conseil communal est responsable de cette situation. Il avait privé les municipaux des jetons de présence touchés dans les associations intercommunales en 2011 déjà. Il a confirmé ce choix à la fin de 2015, contre l’avis de l’Exécutif.

Aujourd’hui, certains conseillers communaux nourrissent un doute quant à la justesse de leur décision. «Peut-être qu’il aurait fallu prévoir des exceptions à la règle», estime Michel Deruaz, qui était président de la Commission des finances ayant amendé le préavis municipal il y a bientôt deux ans. «Le Conseil régional aurait pu en être une car il s’agit d’une tache supplémentaire qui n’est pas en lien direct avec la gestion communale.»

Le conseiller communal, mathématicien de formation, ne défend toutefois pas un rétropédalage complet. Il explique la logique qui avait prévalu en fin de législature passée: «Il y avait une volonté d’établir une équité de traitement entre les municipaux. Car, en fonction de leur dicastère, ils auraient été rémunérés de manière très différente. Ceux en charge d’un dicastère comme les écoles, dont l’essentiel des décisions se joue au sein d’associations intercommunales, auraient eu un double salaire en étant payés à la fois par la Commune et par les associations en question.»

L’absence annoncée de Rolle au sein du comité directeur peine en tout cas le président du Conseil régional. «Nous le regrettons, note Gérald Cretegny. Plusieurs syndics de la couronne rolloise partagent ce sentiment. Cette région mérite d’être bien représentée.» D’autant plus qu’elle est située en bordure du district et ne se sent pas toujours bien intégrée à celui-ci. (24 heures)