Pourquoi le marché tourne bien à Gland et pas à Rolle

Depuis son lancement en avril 2015, le marché du mercredi soir à Gland attire de nombreux chalands. A Rolle, en revanche, le marché du soir, testé pour la première fois cet été (en plus des rendez-vous du vendredi et du mardi matin), a fait chou blanc. La municipale Monique Choulat Pugnale ne se décourage pas pour autant. «Nous allons faire le point avec les acteurs concernés et nous retenterons un essai l’été prochain en nous inspirant de la formule appliquée à Gland», annonce-t-elle, confiante.

Plusieurs paramètres expliquent le succès du rendez-vous glandois. Il y a d’abord eu le bon choix de l’emplacement, du jour de la semaine, et des heures d’ouverture. «On a sondé la population, qui voulait plutôt un marché le samedi matin. Mais avec Morges et Nyon en même temps, on n’aurait pas trouvé de marchands, explique Michael Rohrer, municipal à l’origine du projet. Faire le marché le mercredi entre 16h et 20h à la place de la Gare nous permet de proposer une offre complète et de capter les pendulaires.»

Mandatée par la Ville pour coordonner et dynamiser cette manifestation, Sandrine Goettmann livre son analyse: «La mayonnaise a bien pris dès le départ et nous ne l’avons pas laissé retomber. On a sélectionné les commerçants avec soin et, surtout, on a amené de la convivialité. La Commune a mis des tables et des bancs à disposition, où les gens peuvent s’asseoir pour boire un verre.» Municipale en charge du Service de la population, Jeannette Weber souligne encore l’importance d’organiser régulièrement des animations.

S’asseoir et boire un verre

A Rolle, les choses ne se sont pas aussi bien passées. D’abord la date a changé du vendredi au mardi soir. Puis, faute de clientèle, les marchands n’ont pas suffisamment répondu présent. Patrick Bréchon est intervenu au dernier Conseil communal pour donner son avis à ce sujet. «Si on veut réussir à attirer les marchands et les clients à ce marché du soir en été, il faut absolument que les gens, comme à Gland, puissent s’asseoir un moment à une table pour partager un verre. Si on n’arrive pas à obtenir ça, c’est foutu d’avance. Je pense aussi qu’il faudrait trouver une personne, en dehors de la Commune, qui s’occupe de l’organisation du marché.»

La municipale Monique Choulat Pugnale est tout à fait d’accord sur le fait qu’il faut amener de la convivialité. Et de rappeler la présence de vignerons lors des deux premiers marchés qui avaient eu lieu le vendredi soir. «Nous avons ensuite changé la date au mardi. Il était difficile d’avoir certains marchands le vendredi soir, parce qu’ils ont souvent un marché le samedi matin. Ce changement n’a pas aidé. D’autre part, on doit encore régler la question des autorisations de vendre de l’alcool.»

Trouver la bonne formule

La réflexion qui sera conduite ces prochains mois commencera par le choix de la date. «Lundi et mardi, c’est un peu tôt dans la semaine. Le vendredi, beaucoup de gens partent en week-end. Et le jeudi soir, il y a les horaires d’ouverture des magasins qui sont prolongés, relève la municipale, disposée à écouter toutes les bonnes idées. Je suis certaine que l’emplacement est bien. La preuve, le vendredi matin, il y a du monde. Il faut qu’on trouve la bonne formule, avec une offre diversifiée de produits du terroir, de la convivialité et des animations. Une conseillère a manifesté son intérêt pour jouer le rôle équivalent à celui que joue Mme Goettmann à Gland. C’est déjà bon signe.» (24 heures)