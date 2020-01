Prangins lance un défi écologique à ses habitants

L’écologie est l’affaire de tous pour la Commune de Prangins. Sa Municipalité propose ainsi de lancer un projet ambitieux pour aider sa population à réduire son impact écologique. Elle demande pour cela un crédit de 65000 francs à son Conseil communal pour organiser un défi citoyen original.

Les autorités espèrent intéresser 200 ménages à s’inscrire au programme qui sera présenté lors d’une séance publique à la fin du mois de mars, si tout va bien. Les futurs participants rempliront alors un document qui calculera leur bilan carbone.

Un expert les rencontrera ensuite de manière individuelle pour élaborer ensemble un plan d’actions personnalisé pour accéder à un mode de vie plus sobre en CO2. Ce spécialiste accompagnera les volontaires tout au long du processus qui durera 10 mois.

Des séances de groupes et des rendez-vous avec le spécialiste permettront aux habitants d’adapter leur comportement et d’échanger sur leurs expériences durant les mois à venir. Un bilan de l’opération sera tiré en mai 2021. À cette date, il sera dévoilé en chiffres la diminution des émissions de CO2 des participants.

«La démarche sera positive et non culpabilisante, promet Dominique-Ella Christin, municipale en charge de l’Environnement. Elle servira à démontrer aux habitants ce qui est possible de faire à leur échelle. Elle incitera finalement le reste de la population à répliquer ces gestes.»

Une réflexion est menée actuellement pour savoir comment communiquer sur cette action pendant son déroulement afin d’intéresser tous les Pranginois. Le journal communal et le site internet seront utilisés pour cela.

La mesure est complémentaire à celles qui promeuvent la mobilité douce et le développement des énergies renouvelables. Elle s’inscrit dans les efforts de la Commune en matière de développement durable. Elle est d’ailleurs née à la suite du renouvellement du label Cité de l’Énergie.