Préverenges veut garder la main sur son cœur

Si de nombreux Vaudois apprécient Préverenges pour sa plage, les habitants de la commune, eux, tiennent particulièrement au cœur de leur village. Pour preuve, ces derniers s’étaient fortement mobilisés entre 2011 et 2015 afin d’empêcher la construction d’un grand immeuble qui, selon certains, aurait défiguré le bourg historique. L’affaire était allée jusqu’au Tribunal fédéral, celui-ci donnant finalement raison aux promoteurs. Pour sauver leur centre, la Municipalité et le Conseil communal n’avaient alors eu d’autre choix que de racheter la parcelle à prix d’or en déboursant plus de 7 millions de francs.

Près de quatre ans plus tard, les bâtiments qui abritaient jadis la boucherie et l’Auberge du Chasseur demeurent vides. Mais la situation ne devrait pas s’éterniser puisqu’un nouveau projet est dans les tuyaux. «Nous avons trouvé un acquéreur», révèle le syndic, Guy Delacrétaz. C’est la proposition des Retraites Populaires qui a été retenue par l’Exécutif. L’institution de droit public vaudoise a offert 6 millions pour la surface d’environ 1300 m2. Reste au Conseil communal à valider la vente lors de sa prochaine séance, prévue le 20 juin. «Pour la petite histoire, le promoteur que nous avons combattu jusqu’au Tribunal fédéral avait acheté cet objet 5,5 millions de francs, déclare le syndic. On s’en sortirait donc vraiment bien, car peu de gens pensaient qu’on en obtiendrait autant.»

Préserver l’architecture

Et pas question cette fois-ci de laisser faire «n’importe quoi». «Nous tenons absolument à ce que la qualité architecturale du centre du village soit préservée, explique le chef de l’Exécutif. Nous avons notamment développé un guide qui énonce les principes de base à suivre dans cette zone. L’idée est surtout de garantir des bâtiments aux dimensions raisonnables ainsi que des constructions respectant le style actuel. Évidemment, nous ne pouvons pas tout contrôler, car les propriétaires sont souvent des privés. Mais nous faisons le maximum.»

En ce qui concerne la parcelle promise aux Retraites Populaires, les grandes lignes ont été dessinées par les autorités communales. «On a développé un concept de projet avec des volumétries définies et, sur cette base-là, on a demandé à un certain nombre de promoteurs une offre», détaille Guy Delacrétaz. La Municipalité a également proposé aux acheteurs potentiels de faire l’acquisition pour le même prix d’une deuxième parcelle communale située un peu plus loin. Ce que les Retraites Populaires ont accepté. Si tout se passe comme prévu, sortiront donc de terre un immeuble de 21 appartements au cœur du village et deux bâtiments de 18 logements dans le quartier Petit-Bâle Nord. «Ils seront tous en location», précise le syndic.

Un lieu «incontournable»

À quelques mètres de là, en direction du giratoire de l’entrée de la localité, c’est la Maison Rossier qui s’apprête à changer de visage. Cette bâtisse historique a été rachetée par la Commune il y a un an et demi pour plus de 1 million. L’édifice doit devenir «un lieu unique et incontournable du village». L’organe délibérant vient d’ailleurs de valider un crédit d’environ 2 millions pour réaliser des travaux de rénovation. «Nous allons créer un endroit pour la population, où il pourrait y avoir des animations musicales, des expositions mais également des mariages ou des réunions de famille, dévoile Guy Delacrétaz. Nous n’avons en fait pas défini un catalogue précis et souhaitons laisser aux Préverengeois le plaisir de proposer des idées pour faire vivre cet espace.» (24 heures)