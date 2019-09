Préverenges veut prendre soin de ses seniors

Préverenges n’oublie pas ses seniors. D’ici à la fin de l’année, les conseillers devront se prononcer sur l’octroi d’un droit de superficie en vue de la réalisation d’une résidence pour seniors avec services médicalisés et centre d’accueil de jour, ainsi que d’un parking souterrain (dont 90 places seront publiques). Une construction jugée essentielle tant par les autorités communales que cantonales et qui se justifie par le vieillissement démographique qui touche l’ensemble de la population. «Un cinquième des habitants de Préverenges sont des aînés qui réclament – à juste titre – depuis plusieurs années la mise sur pied d’appartements protégés dans la commune», révèle Jean-François Person, municipal chargé des Infra­structures.

La parcelle, située à l’entrée ouest du village, devrait combler les attentes dès 2022, puisque 21 logements réservés au troisième âge y pousseront. Un centre d’accueil de jour s’intégrera également dans le bâtiment et offrira un large panel de prestations.

Cette proposition est le fruit d’un partenariat entre le privé et le public, puisque c’est le groupe J3C Holding qui investira, construira l’ensemble et le gérera, en contrepartie d’une annuité de 12 000 francs en faveur de Préverenges. «L’avantage de procéder ainsi est que les habitants pourront bénéficier d’une résidence pour seniors et d’un parking public sans impact sur les finances de la Commune», développe Jean-François Person. De plus, les réalisations du bâtiment et du parking seront effectuées de manière coordonnée avec un projet d’appartements à loyers modérés et d’une crèche-garderie qui verront le jour sur les parcelles voisines propriétés de la Commune et du Canton.