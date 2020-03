Prévu festif comme jamais, le printemps de Morges se transforme en cauchemar

«Tiens tout a changé ce matin, je n’y comprends rien, c’est la fête…» Tel devait être le refrain du printemps morgien, sur un air de Michel Fugain, tant nombre de manifestations d’ampleur étaient prévues dès le 12 mars et en partie regroupées au même moment pour profiter de l’énorme cantine dressée pour le salon des vins Divinum. Les 50 ans de la Fête de la tulipe, les 600 ans du Servagnin, le Mondial de l’apéritif, le Concours cantonal des sapeurs-pompiers vaudois: de nombreuses personnes avaient coché ces dates dans une région qui répond toujours présent.

C’est donc une énorme déception pour beaucoup d’acteurs de la place, sans compter que Morges-sous-Rire, exceptionnellement avancé à la mi-mars en raison de travaux sur le site, n’a plus rien de drôle avec son annulation pure et simple. «Personne n’aurait pu imaginer un scénario pareil, et c’est un coup dur pour toutes les personnes qui ont préparé avec cœur ces événements», se désole Jacqueline Ritzmann, directrice de Morges Région Tourisme, organisation qui figure d’une manière ou d’une autre dans tous les comités en charge d’animer la bourgade. «Pour la fréquentation de notre ville, c’est une catastrophe, car même le Petit Train est victime de nombreuses annulations. Nous recevons de nombreux signaux négatifs, même si c’est partout pareil.»

Coup dur ou fatal?

Même si les annonces de vendredi étaient prévisibles, l’ampleur et la durée laissent tous les acteurs sans voix. «Le problème réside aussi dans le fait que les événements ne pourront pas être tous reportés, estime Jacqueline Ritzmann. Car d’autres dates sont déjà bloquées en automne, et même là où c’est possible, des coûts supplémentaires devront forcément être engagés et les organisateurs n’en auront pas tous les moyens.»

Partenaire naturel mais surtout majeur de tous ces «bastringues», les Vins de Morges sont touchés de plein fouet. «La plupart des manifestations sont tellement proches cette année et tombent au pire moment: nous allons donc tous perdre un trimestre complet», réagit la toute nouvelle présidente de l’Association des vignerons, Chantal Chambaz, dont c’est le premier dossier à gérer! «Je suis triste pour tous les gens qui bossent sur des projets depuis parfois deux ans, comme l’anniversaire du Servagnin, sur lequel nous comptions beaucoup pour faire parler de nous. Il s’agira d’organiser des événements sur la fin de l’année, mais comme nous le faisons déjà, il faudra être encore plus créatifs.»

Personne n’ose imaginer aujourd’hui que les mesures contre le coronavirus s’étendront plus loin que la fin avril, des manifestations d’ampleur cantonale comme le Giron des Jeunesses du pied du Jura à Monnaz ou la Fête des épouvantails de Denens figurant au programme de cet été.

L’annulation du marché a fait causer

Alors que les mesures cantonales et fédérales semblaient déjà complètes, l’Exécutif morgien en a pourtant «ajouté» une couche vendredi soir en publiant, peu après 20h, une liste complémentaire. Dans cette liste figurait la suspension du marché de la Grand-Rue, le rendez-vous emblématique du samedi. Une décision forte qui n’a pas suscité l’unanimité des vendeurs et des clients, qui ont d’ailleurs été nombreux à se rendre dans les rues et sur les terrasses, comme si de rien n’était. «Nous avons considéré que ce lieu, par sa fréquentation connue, était propice au mélange des générations, ce qu’il faut absolument éviter», justifie le syndic. Qui insiste: «À travers cette décision quelque peu impopulaire, la Municipalité – et ce n’est pas de gaieté de cœur – a voulu encourager la population à rompre avec une habitude sociale forte. Cela étant précisé, il est évident que nous reconsidérerons la question chaque semaine en fonction de l’évolution de la situation.»