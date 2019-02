Priée de mettre de l'ordre dans ses subventions, la ville avait tout bon!

«Il faut être clair. Sans la subvention communale et les prestations des employés de la ville, il n’y a plus de Nuit des épouvantails», a résumé Eric Kaltenrieder cette semaine, juste avant la fondue offerte aux bénévoles et aux partenaires de la manifestation totalement gratuite. Le citoyen ne s’en rend pas forcément compte, mais lorsqu’il admire le cortège de la Nuit, arrache un selfie au Livre sur les quais ou déguste un verre de vin à Divinum, son accueil ne tombe pas du ciel.

Confrontés à une certaine retenue dans le sponsoring de la part des grands noms de l’économie qui arrosaient largement la région en annonces dans les livrets de fête, les événements se disputent les mêmes soutiens et s’en remettent finalement en bonne partie à la générosité communale. Plutôt favorable à jouer le jeu, la ville de Morges avait essuyé quelques critiques pour des aides simultanées qui semblaient être accordées d’une manière peu transparente au début 2017. Cela avait poussé Les Verts – dans un climat tendu – à demander non seulement des explications, mais également des règles claires pour déterminer un subventionnement équitable pour chaque «bastringue».

Deux ans plus tard, des critères précis ont été édictés, validés sans la moindre discussion lors du dernier Conseil communal. Une surprise? Une marque de désintérêt? «La Municipalité a en fait ancré concrètement les pratiques actuelles avec des directives transparentes», résume le PLR Baptiste Müller, président de la commission en charge de ce sujet. Qui, lors du dépôt de la motion, avait causé quelques sueurs froides à des manifestations qui craignaient de perdre des plumes dans l’aventure. Ce ne sera le cas pour personne, à commencer par les organisateurs privés – et susceptibles de faire du bénéfice – qui étaient montrés par certains doigts à l’époque. L’Exécutif n’a en effet pas souhaité faire le tri, estimant que son intérêt était surtout de voir sur son sol des événements capables de la faire rayonner le plus largement possible. Toutefois, il est désormais établi que les subsides ne toucheront que des manifestations organisées sur le territoire morgien et que les aides ne dépasseront pas le 20% de leur budget, afin d’éviter que leur viabilité ne repose «que» sur la manne communale.

Une réponse adaptée, puisque les élus de tous bords ont salué ce rapport qui promettait de faire grand bruit en 2017 et qui a passé comme une lettre à la poste. (24 heures)