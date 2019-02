Procureur coupable mais exempté de peine

Le président du Tribunal de police de La Côte Lionel Guignard a prononcé son jugement très attendu ce lundi à Nyon, après un procès sous haute tension mercredi 13 février. Deux avocats de la même étude lausannoise avaient dénoncé pénalement le procureur du Nord vaudois Gabriel Moret pour violation du secret de fonction. Le magistrat a finalement été acquitté.

Les faits remontent à novembre 2015. L'épouse de Gabriel Moret, en litige conjugal avec lui, était défendue par une avocate de l'Etude du Léman, Me Isabelle Jaques. Or le procureur instruisait une affaire de délit de chauffard qui impliquait comme défenseur un associé de Me Jaques, Me Tony Donnet-Monay. L'avocat, qui suspectait une inimitié du magistrat à l'égard de l'étude en raison de son dossier privé, avait demandé sa récusation.

Téléphone à l'épouse

Sur le coup de la colère, Gabriel Moret avait téléphoné à son épouse, lui reprochant d'être à l'origine de l'action dirigée contre lui. La femme avait ensuite incriminé l'étude pour avoir utilisé son dossier conjugal à d'autres fins et avoir ainsi violé le secret professionnel.

En décembre 2015, les avocats ont dénoncé le procureur à la justice pour violation du secret de fonction. L'affaire est montée jusqu'au Tribunal fédéral avant de se solder par une condamnation du magistrat, rendue par le procureur général du Valais Nicolas Dubuis: 15 jours-amendes à 100 fr. avec sursis pendant deux ans. Gabriel Moret a fait opposition, ce qui a provoqué le procès à Nyon.

(24 heures)