Projet de quartier ressuscité à Échandens

On croyait le projet enterré. Il n’en est rien. En juin 2018, le Conseil communal d’Échandens avait refusé le plan partiel d’affectation Grand-Pré, qui prévoyait la construction d’un quartier de 90 appartements pouvant accueillir environ 195 habitants. Certains membres de l’organe délibérant avaient assuré qu’Échandens s’était déjà assez développé ces dernières années ou que le château ne serait plus visible depuis la route d’Écublens.

Mais un an et demi plus tard, le dossier est de retour sur la table. Un nouveau préavis sera en effet déposé par la Municipalité durant le premier semestre 2020. «Notre but n’est pas de faire passer ce dossier en force, affirme le syndic, Jerome De Benedictis. Nous avons simplement remarqué que les informations que nous avions fournies en juin 2018 n’étaient pas assez complètes.»

Les élus seront donc amenés à se prononcer une deuxième fois sur le sujet. Une séance d’information a d’ailleurs été organisée à leur attention fin novembre afin de leur présenter en détail le projet. L’occasion pour le promoteur de réaffirmer ses engagements, comme la réalisation de 20 appartements adaptés pour les seniors et d’environ 25 logements à loyer abordable. «Ces promesses avaient été mises en doute durant la séance de juin 2018, se souvient John Grohe, directeur de Grohe Développement. Il était dès lors important que nous les formalisions.»

La vue sur le château maintenue

Concernant la vue sur le château, John Grohe assure qu’elle sera maintenue, notamment grâce à une ouverture pensée dans cette optique: «D’autre part, les toitures seront végétalisées et il n’y aura pas de superstructures dessus comme le craignaient certains.»

Les promoteurs tiennent également à rappeler que le site de Grand-Pré est destiné à la construction depuis plus de vingt ans et que le Conseil communal a confirmé cette volonté en 2009 à travers l’adoption du plan général d’affectation du village. «Le projet répond à la densité minimale fixée pour les secteurs situés à l’intérieur du périmètre compact de l’agglomération Lausanne-Morges, précise pour sa part Jerome De Benedictis. On ne pourra donc pas faire quelque chose de plus petit.»