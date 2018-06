Qui était la mystérieuse donatrice de Morges?

Un prénom, un nom et six chiffres: 507 613 francs. À part le montant de son compte en banque, les élus morgiens ne connaîtront à peu près rien de Christiane André, cette femme décédée le 17 août 2017, au moment d’accepter ce mercredi soir son héritage pour lequel la Commission des finances se contente «d’exprimer sa gratitude», rien de plus.

Trois fois rien, c’est justement ce que disent les documents officiels de cette dame née le 5 mai 1942 et qui vivait dans un appartement au-dessus du Centre commercial du Pont-Neuf. Rien sur les raisons de ce testament olographe établi le 3 janvier 2017, pas davantage sur son lien avec sa ville, où elle résidait depuis vingt ans. Au greffe municipal, à la police, dans les sociétés locales, on creuse un peu mais personne n’est en mesure de situer cette citoyenne qui aimait donc Morges en silence.

Amatrice de sport

Petit à petit, le hasard nous fait pousser la porte du sport. «Je l’ai rencontrée au fitness Silhouette, où elle venait régulièrement», explique Jessica, qui a appris par le journal qu’elle avait laissé une si grosse somme à «sa» commune. «Elle était très sympathique, à la retraite, et on a partagé quelques bons moments, notamment au restaurant. Par la suite, elle est tombée gravement malade, elle fumait beaucoup.»

Jessica était au courant des moyens de son amie, pas de ses projets pour ceux-ci. «Elle m’avait confié avoir organisé la suite après avoir déjà aidé pas mal de gens, mais je suis surprise de voir que c’était à sa ville qu’elle pensait. Je suis très touchée par son geste et j’espère que cet argent va servir à quelque chose.»

«C’était une bonne vivante»

Décrite comme solitaire, réservée, cette aide-comptable a glissé çà et là un certain intérêt pour le tennis de table, mais pas à la piscine! «À la fin des années 1960, c’était la meilleure joueuse du pays», confirme Michèle Stirn, sa partenaire mais aussi rivale de l’époque au sein du Silver Star de Meyrin. «Elle a été plusieurs fois championne de Suisse, c’était un véritable mur qui renvoyait tout! Nous avons également participé ensemble à des championnats d’Europe et du monde. Vous m’apprenez la nouvelle, car nous avions perdu le contact. Mais c’était une bonne vivante, qui aimait rigoler, boire et manger. Elle avait grandi à Crissier et je me souviens d’une fois où nous étions allées chez Fredy Girardet. Il lui avait lancé un sonore «Salut Cri-Cri» en arrivant au restaurant.

La fédération suisse confirme le palmarès, sans pouvoir en dire beaucoup plus. Championne de Suisse à quatre reprises en simple entre 1966 et 1971, sept fois en double, elle n’a plus guère qu’une petite mention sur une page Internet du club, rien d’autre à son sujet.

Un départ dans une certaine indifférence, ce qui arrive près d’une fois par mois rien qu’en ville de Morges. «Quand il n’y a plus de famille, nous prenons le relais et sommes le premier maillon de la chaîne», explique-t-on à la police intercommunale. «Notre rôle consiste à mandater une entreprise de pompes funèbres, organiser la levée de corps et aviser la justice de paix. Ce sont eux qui se chargent de la suite des formalités.»

Honorer une vie

Ironie du sort, le Conseil communal qui devra formellement accepter la somme – car c’est la loi – laissée par cette inconnue devra aussi approuver le rapport de gestion. Lequel indique qu’en 2017, huit demandes pour la prise en charge des frais d’obsèques de défunts morgiens ont été comptabilisées, en principe pour des personnes décédées seules, dans l’indifférence et sans moyens. «Cela arrive plus souvent qu’on ne le croit», assure Edmond Pittet, directeur des Pompes funèbres générales. «Il arrive que nous nous retrouvions uniquement avec le pasteur ou l’un de nos employés à la chapelle funéraire, car nous marquons toujours un temps d’arrêt. Il s’agit tout de même d’honorer une vie.» (24 heures)