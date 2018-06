Quinze millions pour rénover le collège de Chanel

Rénovation du bâtiment principal et de l’école ménagère, extension de quatre classes, construction d’une nouvelle salle de gymnastique… le visage de l’établissement scolaire de Chanel – qui se situe juste au-dessus du complexe de Beausobre – devrait passablement changer ces prochaines années. C’est en tout cas la volonté de la Municipalité, qui a déposé mercredi 20 juin une demande pour un crédit d’étude de 1,5 million de francs en ce sens.

Plusieurs constats sont à l’origine de cette initiative. Une analyse a notamment démontré la présence d’amiante dans le crépi de la façade du bâtiment principal, construit en 1955. «Bien qu’aucune fibre n’ait été détectée dans l’air, la Commune a l’obligation d’assainir l’édifice, indique l’Exécutif. Des relevés sont réalisés régulièrement afin d’écarter tout danger potentiel pour les élèves.»

Autre impératif pour les autorités morgiennes: anticiper les besoins engendrés par l’accroissement de la population à l’horizon 2040. «Une planification des infrastructures scolaires et parascolaires a été effectuée, soutient la Municipalité. Il en ressort que pour absorber cette augmentation, cette école doit être agrandie de quatre classes. Une salle de gymnastique supplémentaire est également nécessaire.»

La consommation énergétique de l’établissement devrait quant à elle être réduite dans le cadre des rénovations. Il faut savoir que les vieux bâtiments, en particulier l’école ménagère, présentent des performances faibles dans ce domaine. Dans une optique de développement durable, la végétalisation des toitures plates et la pose de panneaux photovoltaïques sont aussi prévues.

L’ensemble des réalisations est estimé à 15 millions de francs et devrait être exécuté entre 2019 et 2021. Reste la question des conséquences que cela pourrait avoir pour les élèves. «L’étude établira un phasage des travaux, par secteur ou par bâtiment, permettant de répondre au mieux aux besoins scolaires, en maintenant en fonction autant que possible les bâtiments existants, écrit l’Exécutif dans son préavis. Le site peut néanmoins accueillir tout ou partie de la relocation des activités pendant la durée du chantier dans des locaux provisoires du type Portakabin.» (24 heures)