Rassurée sur ses finances, Étoy lance sa salle de gym

Après une attente de six mois, Étoy va pouvoir «aller de l’avant», selon les termes du président du Conseil communal, Boris Cuanoud. En octobre 2018, le crédit d’étude de 500 000 francs pour la construction d’une salle de gymnastique triple avait été repoussé par l’organe délibérant. La Commission des finances l’avait convaincu ce soir-là de la nécessité de reporter le vote et de lever ainsi les incertitudes sur les ressources pécuniaires de la Commune.

Chose faite lundi dernier, puisque l’objet a passé la rampe du Conseil communal à une large majorité. «La Commission des finances a été extrêmement claire au moment de lire et d’expliquer son rapport», commente le président, Boris Cuanoud. «Les débats ont été posés, intelligents et moins dans l’émotionnel que lors de la dernière séance. Ça n’a pas été très compliqué pour moi de gérer la séance», relate humblement celui qui va quitter son perchoir cet été.

Le Conseil a donc accepté le crédit d’étude pour la construction d’un bâtiment multifonction comprenant une salle de gymnastique triple, un restaurant scolaire et des vestiaires pour les activités extérieures. Notamment parce qu’à l’heure actuelle l’unique salle de gymnastique ne permet plus à toutes les classes d’Étoy d’y suivre l’éducation physique. Ainsi, certains élèves doivent se rendre à Lavigny ou à Buchillon pour y pratiquer les trois périodes hebdomadaires exigées par le Canton.

Et ce n’est pas tout, car la demande de locaux de la part des sociétés et associations est en constante augmentation. Les salles triples sont également très recherchées dans la région par les clubs de sport tels que le basket-ball, le futsal ou l’unihockey. Les infrastructures communales ne suffisent plus pour y faire face. «La décision du Conseil est une grande satisfaction, se réjouit le syndic, José Manuel Fernandez. Donner la possibilité aux écoles, aux sociétés locales ou encore aux aînés de pratiquer du sport est une chose importante à nos yeux, et le Conseil a bien compris les enjeux au terme d’un débat intéressant. Le travail commence maintenant pour nous.» (24 heures)