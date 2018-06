Rentrez ces sacs poubelle qu’on ne saurait voir!

En ce mois de juin, les rues de Nyon ressemblaient à la ville de Naples un jour de grève des éboueurs. Des sacs taxés blancs restaient tout le week-end sur les trottoirs, donnant de la cité une image des plus négatives. C’est que nombre d’habitants avaient oublié que depuis le 1er juin, la Ville n’effectue plus qu’un seul ramassage hebdomadaire des ordures ménagères, soit le mardi. Celui du vendredi a été supprimé au profit d’une collecte des déchets organiques le jeudi.

«La première semaine a été catastrophique, admet la municipale Roxane Faraut Linares. Nous avons volontairement laissé les sacs déposés le mauvais jour en mettant dessus un autocollant rappelant la nouvelle règle. Si on les avait ramassé, les gens n’auraient pas réalisé qu’ils faisaient faux». Apparemment, ces derniers comprennent lentement le message et le nombre de sacs abandonnés diminue enfin.

Reste que cette nouvelle organisation n’enchante guère les habitants du centre-ville et de Rive, dont les vieux immeubles contigus ne permettent souvent pas de stocker les déchets dans un conteneur collectif. «Ces bâtiments anciens n’ont ni local à poubelles ni concierge et stocker ses ordures sur le balcon n’est pas hygiénique», pouvait-on lire sur Facebook. Les écopoints n’admettant pas les ordures ménagères, certains estiment qu’un seul ramassage par semaine n’est pas suffisant, d’autant plus que la vieille ville, contrairement aux nouveaux ensembles d’habitations du nord, ne peuvent être équipés des conteneurs enterrés censés permettre un jour la suppression totale de la collecte porte-à-porte.

«C’est vrai qu’au centre-ville, il est compliqué d’en aménager sur le terrain privé. C’est pourquoi on pourrait étudier la possibilité d’en créer sur le domaine public», relève la municipale de l’environnement.

Et de rappeler qu’à titre de compensation la Ville a installé une benne pour les ordures ménagères à la déchetterie de l’Asse, où l’on peut aussi jeter les flacons de plastique. (24 heures)