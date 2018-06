Rolle est le nom proposé pour la fusion

Rien n’est coulé dans le bronze. Il y a encore de nombreuses étapes avant que la convention de fusion soit soumise au vote des trois Conseils communaux. Mais le projet a franchi un cap important mardi soir. Les dix groupes de travail qui ont étudié les modalités de la fusion entre Essertines-sur-Rolle, Tartegnin et Rolle ont clos leurs réflexions lors d’une séance plénière qui s’est déroulée au Casino de Rolle en présence de 230 personnes et de la conseillère d’État Béatrice Métraux.

Parmi les recommandations transmises par ces groupes au comité de direction figure le futur nom de la commune fusionnée: Rolle. Selon Olivier Mayor, chargé de mission pour ce projet de fusion, les habitants des trois communes faisant partie du groupe chargé d’étudier cette question se sont vite mis d’accord pour ne pas inventer un nouveau nom. Ils ont donc choisi Rolle, nom de l’ancien district. Mais chaque village conservera le sien. Sur les panneaux, la mention «Commune de Rolle» sera indiquée entre parenthèses.

Il y a aussi eu entente au sujet des trois éléments qui figureront sur le blason: les couleurs jaune et vert, déjà présentes sur les trois armoiries, une grappe et un épi. Enfin, les groupes proposent une Municipalité à 7 et un Conseil communal à 65 membres. Des arrondissements électoraux seront définis pour l’Exécutif, pas pour l’organe délibérant, parce que cela prétériterait les petites communes.

Un rapport de synthèse sera présenté aux habitants en novembre, et la convention de fusion devrait être prête en février pour consultation et commentaires. Le vote des Conseils communaux est prévu en juin et celui du peuple en novembre 2019. (24 heures)